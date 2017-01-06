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K-Pet Ligleri'nde ilk devrenin tamamlanmasıyla takımlar ikinci devre için transfer girişimlerinde bulunuyor. İşte transferde dün yaşanan son gelişmeler;

Erdinç ve Serkan Yalova'ya, Mustafa Baran Çetinkaya'ya

K-Pet Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Yalova, bir taraftan ikinci devre hazırlıklarını sürdürürken, bir taraftan da kadrosunu güçlendirmeye çalışıyor. Sarı lacivertliler, GAÜ Çetinkaya'da forma giyen tecrübeli oyuncular Serkan Önet ve Erdinç Börekçi'yi kadrosuna kattığı öğrenildi. Bu transferde Yalova'da genç oyuncusu Mustafa Baran'ı GAÜ Çetinkaya'ya verdiğinin de bilgisi alındı.

Küçük Kaymaklı'dan iki yıldız

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı’da kaleci Ali Duvarcı önceki akşam geç saatlerde tamamlanan görüşme sonrası transfer edildi. İki kulübün yetkilileri yaptıkları görüşme sonrasında el sıkıştı. Böylelikle sezon başında Dumlupınar’a transfer olan Ali Duvarcı uzun yıllar formasını terlettiği Küçük Kaymaklı’ya transfer oldu. Duvarcı, yeşil siyahlı takımın formasını 12 yıl terletmişti.

Öte yandan, Küçük Kaymaklı yönetimi bir taraftan da Mağusa Türk Gücü'nün başarılı oyuncusu Uğur Naci Gök için girişimlerde bulunarak, bu transferi de bitirme noktasına geldi. Kaymaklı, başarılı oyuncunun bonservisini eline almayı başardı. Oyuncunun yüksek bonservis bedeliyle imza atması bekleniyor. Kaymaklı'da yeni transferler önümüzdeki günlerde imza atacak.

Mehmet Fuat Dumlupınar'la el sıkıştı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Dumlupınar, Mormenekşe'nin tecrübeli yıldızı Mehmet Fuat'ı kadrosuna kattı. Dün akşam saatlerinde biraraya gelen iki kulübün yöneticileri oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Mormenekşe'de satış listesinde bulunan Mehmet Fuat'a karşılık Dumlupınar yedek kalecisi Oğuzhan'ı Mormenekşe'ye verdi. Tecrübeli oyuncunun yarın kendisini Dumlupınar'a bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Binatlı'dan Musa Şanlıer atağı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Binatlı’da transfer atağı… Güzelyurt ekibi, geçtiğimiz günlerde Gençlik Gücü’ne gideceği hakkında haberleri çıkan Musa Şanlıer’i transfer etmek üzere büyük bir yol kat etti. Transferin büyük oranda bittiği ve küçük pürüzlerin kaldığı öğrenilirken, sarı yeşillier, bu pürüzleri gidermek için önümüzdeki günlerde çalışmalarını sürdürecek.

Öte yandan Binatlı, ikinci devrede kadrosunu genişletmek için de yoğun çaba sarf ediyor. İkinci devre hazırlıkları kapsamında yabancı oyuncu deneyecek olan Binatlı, Cumartesi günü adaya oyuncu getirecek. Güzelyurt ekibi, savunmaya dönük orta saha bölgesine ise yerli oyuncu transfer ederek kadrosunu güçlendirecek.

Hamitköy'den 4 transfer birden

K-Pet Birinci Lig'in Kırmızı Grup ekiplerinden Hamitköy 4 transfer birden yaptı. Kırmızı siyahlılar, Gençlik Gücü'nden Özgür Ongun, Hakan Eminoğlu, Erdoğan Emiroğluları ve Mahmut Yumuşak'ı kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Başkent ekibinin ilerleyen günlerde oyunculara imza attırması bekleniyor.