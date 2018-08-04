Trakyalılar termik santrale karşı direndi

Deba Madencilik tarafından Trakya bölgesindeki Kırklareli Ovası’na üç kilometre uzaklıkta yapılması planlanan “Eren-1 Entegre Termik Santrali” projesine bölge halkı oldukça tepkili.

“Trakya’mı cehenneme çevirme”, “Elektriğin bedeli canım olmasın” pankartlarıyla alana gelen Trakyalıların protestosu nedeniyle yapılmadı. Trakyalılar termik santral istemedikleri ve toplantıyı yaptırmadıklarına dair tutanak tuttu.

Santralde kullanılacak linyitte yüksek miktarda cıva bulunmasına rağmen projenin ÇED başvuru dosyasında cıva ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yılda yedi bin saat çalışacak termik santralde bir yıl içinde yakılacak kömür miktarı, 2 milyon 506 ton… “Trakya’ya Termik Santral Olmaz Be Ya” kampanyası yürüten Greenpeace Akdeniz yetkililerine göre, kurulması planlanan termik santral yaratacağı hava kirliliği, tüketeceği yer altı suyu ve neden olabileceği asit yağmurları ile bölgedeki tarımı olumsuz yönde etkileyecek.

Greenpeace İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, Trakya bölgesine üç termik santral kurulduğu takdirde bu projelerin 11 bin 230 erken ölüme neden olabileceğini dile getiriyor. Diğer yandan, santrallerin yılda 550 astım atağı ve 7 bin 800 solunum bozukluğu vakası yaratması da ihtimal dahilinde bulunuyor. Akgül, “İklim değişikliğinin hemen her gün bir felaketle kendini gösterdiği günümüzde kömür konusunda en doğru tercih onu yer altında bırakmak” diyor.