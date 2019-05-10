Traktörle araç çarpıştı: 3 yaralı

Vadili-Akdoğan anayolu üzerinde dün akşam salon bir araç, arızalandığı için yol kenarında park edilen traktöre çarptı, meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza sonucu traktörde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 22.15’te meydana geldi.

37 yaşındaki Halil Söylemez yönetimindeki BZ 400 plakalı araç, 40 yaşındaki Muhammad Arshad tarafından arızalandığından dolayı yolun solunda bulunan park halinde bırakılan JZ 787 plakalı traktörün sağ arka tekerlek kısmına çarptı.

Kaza sonucu traktörün yanında bulunan ve arızayı gidermeye çalışan Muhammad Arshad ve eşi Akhter Bibi ile araç sürücüsü Söylemez hafif şekilde yaralandı.

3 yaralı da Mağusa Devlet Hastanesi’nde gördüğü ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi.