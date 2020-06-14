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Traktör kazasında 1 ölü

Traktör kazasında 1 ölü

Göçeri - Şirinevler Anayolu üzerinde bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen traktör kazasında 29 yaşındaki Azamat Jumanıyazow hayatını kaybetti.

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Göçeri - Şirinevler Anayolu üzerinde bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen traktör kazasında 29 yaşındaki Azamat Jumanıyazow hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre,  Göçeri - Şirinevler Anayolu üzerinde, arkasında römork takılı CV 926 plakalı traktör ile Şirinevler’ine doğru giden Azamat Jumanıyazow,  yolun solundan  çıkarak sol yan kısmı üzerine devrildi.  Traktör sürücüsü 29 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Azamat Jumanıyazow olay yerinde yaşamını yitirdi.  Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kazanın olduğu noktada trafik akışı tek şeritten verilirken, bölgedeki meraklı kalabalık da polisin çalışmalarını izliyor. Polis ekipleri hala bölgede, incelemeler sürüyor.

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Fotoğraflar Fehime Alasya

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