Traktör kazası: 1 ölü

Görneç- Alevkayası bölgesinde 68 yaşındaki Erdoğan İnce'nin kullandığı traktör 40-50 metrelik yükseklikten uçuruma yuvarlandı, İnce olay yerinde can verdi.

Traktör altında kalarak, yaşamını kaybeden Erdoğan İnce’nin cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Bu sırada aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.

Kazanın sabah saatlerinde olduğu düşünülüyor...

Polisten yapılan açıklamaya göre kaza muhtemelen saat 08.00 sıralarında; FR 981 plakalı traktör ile dikkatsiz bir şekilde Alevkayası’ndan Görneç istikametine doğru seyredilen sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ve yolun sağından çıkarak yaklaşık 40 – 50 metre yükseklikten düşerek toprak zeminde durması sonucu yaşandı.

Kaza sonucunda traktör sürücüsü almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken,polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.