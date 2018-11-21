TRAKAYAD 'trafik'ten çekildi

Trafikte Kazasız Yaşam Derneği Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde sürdürdüğü çalışmalarından çekildiğini açıkladı. Trafikte Kazasız Yaşam Derneği, üyelerinden oluşan uzman danışman grubunun, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde sürdürmekte olduğu profesyonel ama karşılık bulmadığı gerekçesiyle gönüllü olarak yürütmekte olduğu çalışmalarını sonlandırarak Bakanlıktaki çalışmalardan çekildiğini duyurdu. Trafikte Kazasız Yaşam Derneği yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığı yanlış tutum içinde olmakla suçladı ve derneğin görevden çekilmesinin toplum için bir kayıp olduğunu belirtti.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Trafikte Kazasız Yaşam Derneğinin (TRAKAYAD) kurucu ve onursal başkanı, ABD’nin Kaliforniya Eyaletinde profesyonel trafik mühendisi lisanslı, 45 yıllık deneyime sahip ve yıllardır ülkemizde uğraş vermekte olan sayın Taner Aksu tarafından oluşturulmuş bir uzman danışman grup Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının çağrısı üzerine toplumumuza hizmet edecek bir trafik güvenliği sistemi oluşturmak için hükümetin görevi devraldığı ilk günden itibaren bakanlık bünyesinde çalışmaya başlamıştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı sayın Tolga Atakan 21 Mayıs 2018 tarihinde Taner Aksu ve ekibi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında “Halkımıza hizmet edecek bir trafik güvenliği ve ulaştırma sistemi oluşturmamızın zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir. Bugün, Kıbrıs Türk toplumu için kaçınılmaz ama yıllardır geciktirilmiş olan büyük bir değişimi başlattığımızı açıklamak için toplanmış bulunmaktayız.” demiş, “... trafikte hayat kurtarmak ve ciddi yaralanmaları önlemenin hepimiz için birincil hedef olması” gerektiğini belirtmişti.

Trafik güvenliği alanında uzun yıllardır sayın Aksu ile birlikte birçok gönüllü çalışma yapmış arkadaşlarımızın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte ilk kez bu denli yakın çalışma şansı bulması hem derneğimizi, hem de halkımızı oldukça umutlandırmıştı. Esas amaç, sayın Bakanın basın açıklamasında da bahsettiği gibi eğitim, denetim, mühendislik, acil hizmetler, açığa çıkarma, değerlendirme, ve teşvikten oluşan “7E” sistemine dayalı bir trafik güvenliği sisteminin oluşturulmasıydı. Ancak, bu sistemin bel kemiğini teşkil edecek olan “Trafik Güvenliği ve Ulaştırma Dairesinin” bilimin ve etiğin gerektirdiği şekilde kurulması için bakanlık yönetimi geçmişteki tüm yönetimler gibi toplumun trafik güvenliğini birincil öncelik gözeten hiçbir ciddi adım atmamış, aynı beceriksizlik ve vizyonsuzlukla davranmıştır.

Uzman grubun özellikle son altı ay içinde çok yoğun çalışmalar yaparak ürettiği kritik projelerin topluma hizmet edecek aşamaya taşınması için bakanlık yönetimi hiçbir inisiyatif almamış ve uzman grubun önünü açmak yerine, tam aksine, tüm uyarılara rağmen, uzman grubu kendi kaderine terk etmeyi seçmiştir.

Sayın Bakan, “yetkili danışman” sıfatı ile görev yapan uzman arkadaşlarımıza hiçbir kayda değer konuda danışmadığı gibi, hiçbir trafik mühendisliği bilinci ve trafik güvenliği deneyimine dayanmadan uzman grubun önerilerinin tam tersi uygulamalarda ısrar etmiştir. Son olarak, Haspolat’taki yaya geçidi konusunda danışman grubun haftalar önce bakanlığa sunduğu doğru tasarım ve konu ile ilgili hazırladığı detaylı proje raporunu bir alternatif olarak dahi tartıştırmayan sayın Bakan, uzman gruptan tamamen habersiz, arka planda kimin yaptığı bilinmeyen ve hiçbir bilimsel değerlendirmeye dayanmayan farklı bir projenin onay alması için Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonunu kullanmıştır. Bu çarpık yaklaşım, bakanlık bünyesinde çalışmaya devam edilerek topluma hizmet sunmanın ve trafik güvenliği değişimi yaratmanın mümkün olamayacağının en son kanıtı olmuştur.

TRAKAYAD ise kuruluş ilkelerine, mühendislik etiğine ve komisyonun ideal çalışma biçimine ters bu yaklaşımla alınan komisyon kararına tek başına ret oyu vererek haklı tepkisini ortaya koymuştur. Dolayısı ile derneğimiz üyelerinden oluşan uzman danışman grubun etik prensipler gereği bu şartlar altında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde sürdürmekte olduğu profesyonel ama karşılık bulmadığı için mecburen gönüllü olarak yürütmekte olduğu çalışmalarını sonlandırarak Bakanlıktan çekilmiştir. Bakanlığın yanlış ve değişmeyen tutumundan dolayı bu görevin son bulması toplumumuz adına çok değerli bir fırsatın da kaçmış olması demektir. Dolayısı ile en büyük kayıp toplumundur.

Özellikle belirtmek isteriz ki, dernek üyelerimizden oluşan uzman grup Bakanlık bünyesinde çalıştığı süre içinde tamamladığı ve planladığı tüm projelerin arkasındadır. Ayrıca, TRAKAYAD kuruluşundan bugüne dek olduğu gibi, toplumumuzun hak ettiği bir trafik güvenliği sisteminin oluşturulması için toplumumuzun güvenlik, sağlık ve refahını gözeten tüm samimi çalışmalarda her zaman yardım ve desteğe hazır şekilde uğraşlarını sürdürmeye devam edecektir.

Trafikte hayat kurtarmanın ve ciddi yaralanmaları önlemenin ancak ve ancak topluma hizmet edecek bir trafik güvenliği sistemi sayesinde mümkün olabileceğinin ve bu sistemin oluşturulması ve sürdürülmesi için aktif ve samimi bir siyasi liderlik gerektiğinin herkes bilincinde olmalıdır.