Trafo patladı, Mağusa, İskele elektriksiz kaldı

Geçitkale trafosunda dün akşam meydana gelen patlamadan dolayı pek çok bölge geceyi elektriksiz geçirdi . Elektrik Dairesi bölgelere sabah itibariyle elektrik verilmeye başlandığını duyurdu

ARIZALI KESİNTİ (MAĞUSA VE İSKELE İLÇELERİ )

01 Ocak Çarşamba akşamı Geçitkale Trafo Merkezi'nde meydana gelen patlama nedeniyle saat 23:49’dan itibaren; Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy

,Altınova köyü ve Ağıllar Köyü, Akova köyü, Yıldırım Köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su ,Boğaziçi, Sınırüstü, Alaniçi köyü, Dörtyol Köyü, Dörtyol Ağıllar Bölgesi, Pirhan, İnönü Köyü'ne elektrik verilemiyor.

Tamirin yaklaşık sabah 08:00'e kadar süreceği öngörülmektedir. Saat 06:50 itibari ile bölgeye elektrik verilmiştir.