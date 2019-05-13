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Trafikte yaz mesaisi

Trafikte yaz mesaisi

Kamuda yaz mesaisi bugün başladı. Kamu çalışanlarının yaz mesaisinin özel sektör çalışanları ile aynı saate çekilmesiyle trafikte yoğunluk arttı.

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Kamuda yaz mesaisi bugün başladı. Kamu çalışanlarının sabah işe başlama saatinin özel sektör çalışanları ile aynı saate çekılmesiyle trafikte yoğunluğun arttığı gözlemlendi

Bakanlar Kurulu’nun 2 Mayıs 2019 tarih ve ilgili karar gereğince yaz mesai saatleri; 13 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.

Kamu Görevlileri Yasası’nın ilgili maddesi çerçevesinde kamu görevlileri ve kamu sağlık çalışanlarına; günün yirmi dört saatinde süreklilik gösteren ve elzem olan hizmetlerin dışında kalan kurumlarda yaz mesai saatlerinin uygulanması Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma 08.00 – 14.30, Perşembe 08.00 – 12.30 ve 13.00 – 17.30, Cumartesi – Pazar ise tatil şeklinde olacak. 

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