'TRAFİKTE TOPLUMSAL SEFERBERLİK ŞART'

Devrim DEMİR

Ülkede ardı ardına yaşanan ölümlü kazaların ardından trafikteki ihmal ve dikkatsizlik yeniden gündeme geldi, toplumun önde gelen isimleri "seferberlik" noktasında birleşti, trafiğin ciddiyetle ele alınması gerektiğine işaret etti.

Kasım ayının 25’ine kadar 2019 yılında 30 kişini yollarda trafiğe kurban verdik. Hafta sonu bir gün arayla Lefkoşa ve Mağusa’da yaşanan üzücü traktör kazaları tek başına verilen cezaların caydırıcı olmadığını gözler önüne serdi.

Hükümette geçmiş dönemde Başbakanlık görevini yürüten Hakkı Atun ve Ferdi Sabit Soyer, trafikte yaşanan sorumsuzluğa dikkati çekti.

Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Erkut Şahali, TDP Milletvekili Zeki Çeler alt yapı eksikliğinden daha çok araç sürücülerinin oldukça dikkatsiz olduğuna değindi.

YENİDÜZEN’e konuşan Milletvekilleri ve geçmiş bakanlar trafiğin çok yönlü ele alınacak ülkenin birinci sorunu olduğunu ifade etti.

Emekli Trafik Müdürü Özdemir Uzuner’de yollarda polisin yeterli olmadığını, dış ülkelerden gelen bir çok kişinin sınava tabi tutulmadan yollara çıkmasına isyan etti.

Eski Başbakan Hakkı Atun: “Trafikte sınıfta kaldık”

Eski Başbakan Hakkı Atun, ülkede trafiğin çok yönlü bir konu olduğuna dikkati çekti. Bu konuda sorumlu kişilerin ilgisiz ve beceriksizlikleri yüzünden bir trafik karmaşası yaşandığını ifade eden Atun, bu konuda Belediyelere, polise, Bayındırlık Bakanlığına çok iş düştüğünü ifade etti.

Atun, bugün yolların ve evlerin kenarına araç park yerleri yapılmasının büyük bir sorumsuzluk olduğunu dile getirerek, CTP ile hükümette oldukları dönemde bütçeyi zorlayarak trafik mühendisi yetiştirmek üzere İngiltere’ye eğitime gönderdiklerini anlattı.

Atun, “Trafik konusunda ne yazık iyi yetişmiş bir uzmanımız yok. El yordamı ile birileri birilerine bir şeyler öğretmeye çalışmakta. Yol kenarlarında trafik levhaları atıl durumda, bu bizim ne kadar umursamaz olduğumuzu göstermekte. Araba sürmeyi bilmeyen insanlarımız var. Kazaların bir çoğu süratten meydana gelmekte. Bir türlü bu üzücü olayların önüne geçilemiyor. Trafik ülkemizde ciddi ciddi ele alınması gereken bir konudur. Bundan bir iki yıl önce Kıbrıs’ın güneyine geçmiştim, yollarda sıkı bir denetim olduğunu gözlemledim. Bizde korkutucu, caydırıcı bir tedbir alındığını göremedim. Yollarda devriyeler arttırılmalı. Milletvekilleri halkın derdini ele alıp Meclise sunmalı. Trafikte yasalar değişmeli, vekillerde bu ülkenin dertleri ile uğraşmalı. Ülkede yaşanan her olayın ardından tedbir alınmalı. Gündelik hayata ayak uydurmalı üzerimizde ölü toprağı var, trafikte saygısızlık var. Trafikte sınıfta kaldık.”

Eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer: “Ölümlü kazalar çok yönlü ele alınmalı”

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer’de ülkede yaşanan ölümlü kazaların çok yönlü ele alınması gerektiğini savundu. Sürücü eğitiminin de alt yapı kadar önemli olduğunu savunan Soyer, ehliyet sürüş yeteneklerinin de olması gerektiğine dikkati çekti.

Soyer, “Ülkede peşi sıra iki üzücü traktör kazası meydana geldi. Sonuçları çok acı oldu. Bu eksiklikler alt yapı, sürekli eğitim ve kültürel eksiklikler hapislik ve caydırıcı para cezaları düşünülmeli. Bugüne kadar sihirli formüller hep hüsrana uğradı. Çok yönlü tedbirler alınmalı.”

Mağusa UBP Milletvekili Resmiye Canaltay: “Sürücü hataları en büyük etken”

Mağusa UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, kazaların sadece alt yapı ile bağlantılı olmadığını özellikle sürücülerin dikkatsizliğinin de büyük etken olduğunun altını çizdi. Canaltay, “Son günlerde alt yapı değil insanların dikkatsizliği trafikte bilinçsizlik dikkat çekici noktaya geldi. Trafikte kimsenin kimseye saygısı kalmadı. İhmal çok fazla, park yerleri trafikte kullanılan yollar bunlar kazalara birer etken. Yasa konusunda en büyük iş hukukçulara düşmekte. Avukatlar, hâkimler trafik ile ilgili yasa düzenlemesi gönderdiği takdirde, yasalar ele alınır. Cezalara caydırıcı olabilir ama insanların dikkatsizliği trafikte çok dikkat çekici boyutta. Eğitim çok önemli her 5 yılsonunda yeniden sınav sistemi yapılarak trafik eğitimi verilmeli. Ülkemizde en büyük sorunlardan biri de Kiralık araçlar. Bunlar ciddi boyutta tehlike saçmakta. Yurt dışından gelenler trafiği bilmeyenler yollarda ölüm saçıyor.”

CTP Milletvekili Erkut Şahali: “Trafikte ülke olarak seferber olmalıyız”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, ülkede denetimin ve alt yapının eksik olduğunu ancak sürücülerin de trafikte sorumsuz davrandıklarına dikkati çekti. Herkesin tüm olgulardan sorumlu olduğunun altını çizen Şahali, trafikte ağırlıklı suçlu aramanın doğru yaklaşım olmadığını ifade etti.

Şahali, “Trafikte ülke olarak seferber olmalıyız. Hafta sonu peşi sıra iki üzücü traktör kazası yaşandı. BU kazaların alt yapı ve denetimle ilgisi yoktu. Gereğince denetlenmediğimiz için yollarda bu itinayı göstermiyoruz. Trafikte son derece duyarlı ve dikkatli olmalıyız, alt yapı eksikliğini öngörmeden hareket etmeliyiz. Cezalar tek başına caydırıcı olmaz.”

TDP Milletvekili Zeki Çeler: “Trafikte bilinçlendirme şart”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, her hangi bir ölünün üzerinden siyaset yapmanın doğru olmadığını ifade etti. Mecliste geçmişte trafik güvenliği ile ilgili komite kurulduğunu da ifade eden Çeler, trafikte sıfır ölümü arzuladıklarını söyledi. Trafikte eğitimin ilk sırada olması gerektiğine de vurgu yapan Çeler, alt yapı ile beraber trafikte de sürücülerin yetersiz olduğunu savundu.

Çeler, alkollü araç kullanmanın yanı sıra emniyet kemeri konusunda bilinçsizlik olduğuna da değindi. Çeler, “Trafikte eğitim temelden verilmeli. Alt yapı tekrardan düzenlenmeli. Eğitim en başta gelmeli. Seyrüseferlerden alınan paralar doğru yerlerde kullanılmalı” dedi.

TRAKAYAD Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevay: “Sorumluluk tek başına olmaz”

Trafikte Güvenli Yaşam Derneği (TRAKAYAD) Başkan Yardımcısı Hüseyin Sevay, KKTC’de topluma hizmet eden bir denetim olmadığına değindi. Ülkede trafik güvenlik sisteminin olmadığına dikkati çeken Sevay, “Trafikle ilgili okullarda eğitim verilmediğini bununla ilgili ne meclisin ne de gelmiş geçmiş hükümetlerin yaptığı hiç bir şey yok. Ülkede trafik anlayışı nerede bir insan öldüyse orada bir kamera dikildi. Yollarda güvenlik yok, denetim yok trafik güvenliği nasıl sağlanır hala bir eğitim yok. Kıbrıs’ın güneyine geçince hepimiz kurallara uyarken, KKTC’de neden aynı bilinç kullanılmıyor. Göz göre göre ölüme atıyoruz insanları. Sorumluluk tek başına olmaz.”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı: “Polisi yollardan çekmek en büyük hata oldu”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, meydana gelen kazaların eğitimsizlik, alt yapı ve artan nüfusla beraber trafikte bilinçsizlik olduğunu ifade etti. Alınan ehliyetlerin yollara göre verildiğini, eğitimin bununla sınırlı kalmaması gerektiğini kaydeden Avcı, “Hükümetin yaptığı en büyük hata polisin yollardan çekilmesi oldu. Yollarda polis denetimini göremiyoruz. En büyük eksiklik, sürat alkol, cep telefonu bunlar denetimsizlikten kaynaklanıyor. Yollarda polis olmadığını fark eden sürücüler yolları istediği gibi kullanıyor. Su anda ki görüntü ülkedeki trafik kazalarının azalmayacağı mesajını veriyor.”

Emekli Trafik Polis Müdürü Özdemir Uzuner: “Polisin tek bir etkinliği kalmadı”

Emekli Trafik Müdürü Özdemir Uzuner, ülkede bitmek bilmeyen trafik kazalarının ana nedeninin yollardaki yetersizlikten kaynaklandığını söyledi. Uzuner, polisin de caydırıcılığının yeterli olmadığı kanısında olduğuna değinerek, “Polisin yollarda etkinliği kalmadı. İnsanların dikkatsizliği de kazaya en büyük etken. Başka ülkelerden gelerek yollara çıkan sürücüler için ek eğitim şart. Hiçbir sınava tabi tutulmadan yollara çıkıp tehlike saçıyorlar. Yollarda ne yazık polis yok ve bu çok üzücü.”