Polis Trafik Müdürü Hüseyin Kadir Çete, ülkenin yıllık trafik raporunu açıkladı, trafikte 2019 tablosunu YENİDÜZEN’e yorumladı, sosyal bir soruna dikkat çekti: "Çıkan raporlara bakıldığında, dikkatsiz sürüş ilk sırada… Dikkatsiz sürenlerin % 80'i cep telefonu kullananlar. Telefon ölüme götürüyor"

2018 yılında 22 ölümlü kazada 24 kişinin yaşamını kaybettiğine değinen Çete, bu rakamın 2019 yılında arttığını söyledi, "2019'da 29 kişiyi kaybettik" dedi.

2019 yılı 23 Aralık tarihine kadar Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik şubesi tarafından gerçekleşen kontrollerde, ‘alkol’, ‘sigortasız’, ‘ muayenesiz araç’ ve diğer suçlardan bin 758 araç trafikten men edildi.

Devrim DEMİR

Polis Trafik Müdürü Hüseyin Kadir Çete, ülkedeki trafik kazalarının en büyük nedeninin telefon kullanımına bağlı dikkatsiz sürüş olduğunu açıkladı.

Seyir halindeyken cep telefonu kullanarak algı yeteneğinin kaybolduğuna dikkati çeken Çete, trafikte hoş görü ve sabırlı olmak gerektiğini belirtti.

İki buçuk senedir Polis Trafik Müdürlüğü görevini yürüten Hüseyin Kadir Çete, 2019 yılında birçok eve ateş düştüğünü söyledi, sürücüleri uyardı.

2018 yılında 22 ölümlü kazada 24 kişinin yaşamını kaybettiğine değinen Çete, bu rakamın 2019 yılında korkunç bir fark açtığını söyledi, "2019'da 29 kişiyi kaybettik" dedi.

Çete, 2019 yılı Aralık ayına kadar 23 ölümlü kazanın meydana geldiğini ve 29 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kazaların sebeplerinin başında ‘dikkatsiz sürüş’ olduğunu ifade eden Çete, seyir halindeki araç sürücülerinin cep telefonu nedeniyle dikkat dağınıklığı yaşadığını ve telafisi olmayan felaketlere neden olduklarına vurgu yaptı.

1 Ocak-23 Aralık tarihleri arasında 61 bin 361 farklı trafik suçu işlenerek birçok ceza kesildi. Aynı tarihler içinde bin 758 araç ‘alkol, sigortasız, muayenesiz ve benzeri suçlardan ötürü trafikten men edildi.

2018 yılında meydana gelen trafik kazalarında toplamda 34 Milyon TL hasar tespiti yapıldığını kaydeden Hüseyin Kadir Çete, bu rakamın 2019 yılı 23 Aralık tarihine kadar 37 Milyon 781 TL’ye ulaştığını kaydetti.

MADDE MADDE 2019 Polis Raporu: Sürat: 12 bin 095

Seyir halinde cep telefonu kullanma: 6 bin 996

Seyir esnasında emniyet kemeri kullanmama: 3 bin 508

Trafik levha ve işaretlerine uymama: 2 bin 434

Alkollü araç kullanma: Bin 716

Sürüş ehliyetsiz: 627

Işık ihlali, park ihlali ve diğer suçlar: 33 bin 985

“Telefon ölüme götürüyor”

Çete, yapılan araştırmalar sonucu cep telefonu ile konuşan kişide yüzde 30 oranında algı bozukluğu olduğuna dair tespitler yapıldığını belirterek, “Algı bozukluğu güvenli sürüşe yansır. Sürücüler süratlerini ve nereye gittiklerini dahi bilmeyecek duruma gelir” dedi.

Trafikte ortak noktanın aynı olduğunu kaydeden Çete, yola çıkan herkesin trafik kuralları bilincinde, sorumluluk içinde yola çıkmaları gerektiğini kaydetti.

Çete, “Herkes trafik kurallarının sorumluluğunu bilerek adım atmalı. Sabırlı olmalıyız, hoşgörülü olup öfke kontrolünü elimizde tutmalıyız. Trafikte kuralları herkes biliyor ama tek sıkıntı kimse uygulamıyor. Bu ciddi bir bilinçsizliktir. Araba kullanırken makyaj yapanlar, elinde bir bardak bir şeyler yiyip içenleri görüyoruz. Cep telefonu kat ve kat sayısı artmış durumda bunlar araç sürerken dikkatimizi dağıtan şeyler. Yapılan kontroller sonucu ortaya çıkan rakamlar ise oldukça ürkütücü. Kaza sonuçlarında çıkan raporlara bakıldığında, dikkatsiz sürüş ile birlikte bunların % 80'i cep telefonu kullananlar” ifadelerini kullandı.

"En önemli etken sürat"

Trafik kazalarına neden olan ilk etkenin ‘sürat’ olduğunu yineleyen Çete, sürat arttıkça görüş açısının azaldığını,100 km hızla giden bir sürücünün 40 derece açı ile yolu gördüğünü, hızın yanında algıyı yüzde 30 oranında bozan cep telefonu ile konuşulması halinde ise daha tehlikeli hale geldiğini ifade etti.

Çete, görüş açısı ve algısı azalan bir sürücünün, yolda olup bitenden habersiz hale geldiğini dile getirdi. Çete, “Bu durumdaki bir sürücü ne trafik levhalarını ne yayaları ne de araçları fark edebilir” dedi.

“Sadece sürüşe odaklanmalıyız”

Hüseyin Kadir Çete, dikkatsiz sürüşe neden olan diğer etkenlerin ise aracın radyosu ile oynanması, araç kullanırken bir şeyler yemek veya içmek, psikolojik sorunlar gibi kişisel nedenler olduğunu dile getirdi.

Çete sözlerine şöyle devam etti:

“Bir kişi eğer morali çok bozuksa araç kullanmaması gerekiyor. Güvenli sürüş için aracın freni, ışığı nasıl kontrol ediliyorsa kişi kendisini de kontrol etmelidir. En küçük bir hatamız ya kendimizin ya da başkalarının hayatına mal olabilir.

Öte yandan emniyet kemeri de hayati önem taşımaktadır. Emniyet kemeri kullanmayı, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmamayı benimsememiz gerekiyor. Ayrıca motosiklet sürücüleri ve yolcuları da mutlaka kask kullanmalıdır.”

Çete: “Trafikte saygı”

Polis Trafik Müdürü Hüseyin Kadir Çete, adanın turistik bir yer olduğuna dikkati çekerek, kiralık araçların da trafikte hayli yaygınlığına dikkati çekti.

Kırmızı plakanın turist olduğu algısı yarattığı için iki taraf sürücülerinin de birbirlerine saygı ve hoş görü ile yaklaşması sonucu olası faciaların önüne geçilebileceğini de kaydeden Çete, “Sürüş kabiliyetleri ters, ülkemiz trafik kurallarına da çok yakın olmayan kişilerin ve kendi sürücülerimizin yollarda karşılıklı anlayış içinde olması gerekmekte. Kiralık aracın trafikte yabancı olduğu işareti bilincinde olmalıyız, azami sürate herkes uymalı” dedi.

Polis devriye sistemleri gelişiyor…

YENİDÜZEN’e konuşan Hüseyin Kadir Çete, Trafik bölümünde ada geneli 218 personelin görev aldığını ancak bu sayının yeterli olmadığını söyledi. Çete, personelin 24/48 çalıştığını kaydederek meydana gelen kaza ve diğer görevlerle başa çıkmada yetersiz kaldıklarını kaydetti.

Her türlü sıkıntıya rağmen, trafik sorununun ülke geneli bir sorun olduğuna dikkati çeken Çete, teknolojik takip sistemi ile anayollarda 24 saat belli noktalarda kontroller belirlediklerini kaydeden Çete, yeni yaklaşımlarla polis devriye sistemini geliştirdiklerini ve polisin 24 saat anayolda teknolojik sistemlerle kontrolleri sağladıklarını belirtti.

Birçok Yasanın geçmesi için girişimler…

Polis Trafik Müdürü Hüseyin Kadir Çete, “Yasal girişimlerimiz oldu ve maddi hasarlı kazalarda polis gelmeden her iki tarafın da sigortası çözüme ulaşacak. Bu yasallaşma aşamasında. Bu yasanın geçmesi ile hem polis daha çok yere ulaşacak, hem vatandaş hem de trafik rahatlayacak. Bu yasaya belli koşullarda koyduk. Belli kazalara elbet polis gidecek, altı ay bir geçiş süreci olacak ve bu sürecin sonucunda laiki ile çalışır duruma getireceğiz. Yol güvenliği kapsamında da yeni bir çalışmamız var ve bu çalışma son aşamasında” dedi.

Alkolle birlikte uyuşturucu kontrolü yapılacak…

Trafikte sadece alkolün değil artık uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan sürücülerin de tespiti yapılacağını ifade eden Çete, yasallaşması için gerekli çalışmaların yapıldığını ve tıbbi imkânların sağlanır sağlanmaz yollarda kontrollere başlanacağı duyurdu. Kesilen cezaların tahsilâtları için vatandaşa kolaylık sağlamak adına cezaların internet ve bankalar üzerinde de ödenebilmesi için Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin yapıldığını kaydeden Çete, “Alt yapı ve sistemsel bağların yeni geçecek yasa ile sabit radarlardaki puan cezalarını kaldırıp, para cezalarını arttırmak süreti ile yeni bir şekle getirilecek.” dedi.

Çete’den vatandaş ve polise mesaj…

Polisin halkın huzuru için 24 saat görev yaptığını ifade eden Hüseyin Kadir Çete, vatandaşın polise, polisin de vatandaşa hoşgörülü olması gerektiğine dikkati çekti. Polisin derdinin ceza kesmek olmadığını toplumun can güvenliğini sağlamak olduğunu kaydeden Çete, “Polis ceza kesen bir merci olduğunu için vatandaşın hoşuna gitmiyor. Polislerimize de verebileceğim mesajım, değişen, gelişen bir toplumun değerlerine beklentisine uygun bir şekilde kendilerini geliştirmeli. Vatandaşa güler yüzlü, yol gösterici ve anlayışlı olmalarını her derste mutlaka ifade ediyoruz. Polisler görevlerini yaparken, adaletli, dengeli, disiplinli ve hoşgörülü olmalarını ilke edinmelerini istiyoruz. Verdiğimiz derslerde, öfke kontrolü, stres, beden dili noktalarında derslere ağırlık vermekteyiz. Personel sayımız az olsa da biz bu alanda polislerimizden güzel şeyler bekliyoruz” dedi.

Çete: “Hiç kimsenin burnunun kanamasını istemiyorum”

Araç sürerken basit bir dalgınlığın hayata mal olabileceğine dikkati çeken Çete, sürücüleri yeni yıl yaklaşırken uyardı. Alkollü direksiyon başına sadece yeni yılda değil hiçbir zaman geçilmesinin doğru olmadığını kaydeden Çete, “Bu nasihatlere toplum olarak çok ihtiyacımız var. Çok sevdiğimiz arabamız mezarımız olabilir, başkasının hayatına mal olabilir. Bunları görmek duymak istemiyoruz artık. Bütün insanlarımız bizim için çok değerli. Yılbaşının yaklaştığı, kutlamaların arttığı bugünlerde özel kontrollerimizi arttırdık. Tek beklentimiz alkollü trafiğe çıkılmaması, hiç kimsenin burnunun kanamasını istemiyorum” dedi.

Trafik kazaları sonucu milyonlarca TL'lik hasar tespiti

Polis Trafik Müdürü Hüseyin Kadir Çete, 2018 yılında meydana gelen yüzlerce trafik kazası sonucu 34 Milyon TL maddi hasar meydana geldiğini kaydetti. Bu kazalar sonucu servet harcandığını ifade eden Çete, 2019 yılında yaşanan çarpışmalar sonucu 23 Aralık tarihine kadar 37 Milyon 781 bin TL hasar meydana geldiğine dikkati çekerek gözle görülür şekilde artış gösteren kazaların kader değil planlı işlenen suç olduğuna vurgu yaptı.

Çete: “Ölümlerin başlıca nedeni alkol ve dikkatsiz sürüş”

Ülkenin kanayan yarası trafik kazalarının 2018 yılında 24, 2019 yılında ise 29 eve ateş düşürdüğünü kaydeden Çete, ölümle neticelenen trafik kazalarının başlıca nedeninin ‘alkol’ ve ‘dikkatsiz sürüş’ olduğunu kaydetti.

2018 yılında 22 ölümlü kazanın meydana geldiğini ve 24 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Çete, bu rakamın 2019 yılında 23 ölümlü kaza olarak raporlara geçtiğini ve 29 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

2019 yılında 60 bin 361 farklı suç rapor edildi…

Polis raporlarına 2019 yılında trafikte 61 bin 361 farklı suç yansıdı. Bu suçların başında ‘sürat’ gelirken, ikinci sırayı ‘seyir halinde cep telefonu kullanma’ aldı.

Aynı rapora ‘emniyet kemeri kullanmama’, ‘trafik levha ve işaretlerine uymama’, ‘ alkollü araç kullanma’, ‘sürüş ehliyetsiz’ ve ‘kırmızı ışık ihlali, yanlış park’ suçları yansıdı.

Polis denetimlerinde 2019 yılı içinde trafikten men edilen araç sayısı ise bin 758 olarak kayıtlara geçti.