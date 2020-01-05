"Trafikte ölmek istemiyoruz"

Dila ŞİMŞEK



Sık sık meydana gelen kazalardan dolayı "ölüm kavşağı" olarak da anılan Turunçlu kavşağında eylem yapılıyor. Trafikte verilen canları ve yolların yetersizliğini protesto eden onlarca kişi, ölümlü kazanın olduğu noktada buluşarak "Artık analar ağlamasın" pankartlarıyla Lefkoşa Mağusa anayolunu kullanan sürücülere uyarıda bulundu.

Polisten destek

Eylemde güvenlik önlemleri alan polis, anayolda trafik akışını durdurdu.

2019’da 4 ölüm

Turunçlu-Ulukışla kavşağında geçtiğimiz yıl meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi ölmüş, 1’i ağır 2 kişi yaralanmıştı. Dikkatsiz sürüşle gelişen yüz yüze çarpışmanın bedeli büyük olmuştu...

6 Ekim’de meydana gelen kazada iki araç sürücüsü 30 yaşındaki Haşim Girgin ve 42 yaşındaki Yahya Amasyalı ayrıca, araçta yolcu olarak bulunan eşi, 40 yaşındaki Aysın Amasyalı yaşamını yitirmişti. 18 yaşındaki İlayda Amasyalı ile 13 yaşındaki Hasan Amasyalı da ağır yaralanmıştı.

Son olarak 24 Aralık'ta meydana gelen trafik kazasında ise 41 yaşındaki Esra Korcan hayatını kaybetmişti.