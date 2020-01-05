Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. "Trafikte ölmek istemiyoruz"
"Trafikte ölmek istemiyoruz"

"Trafikte ölmek istemiyoruz"

Defalarca ölümlü kazanın yaşandığı ve "ölüm kavşağı" olarka nitelendirilen  Turunçlu kavşağında eylem yapılıyor.

A+A-

 

Dila ŞİMŞEK

Sık sık meydana gelen kazalardan dolayı "ölüm kavşağı" olarak da anılan Turunçlu kavşağında eylem yapılıyor. Trafikte verilen canları ve yolların yetersizliğini protesto eden onlarca kişi, ölümlü kazanın olduğu noktada buluşarak "Artık analar ağlamasın" pankartlarıyla Lefkoşa Mağusa anayolunu kullanan sürücülere uyarıda bulundu.

w3-001.jpg

w2-001.jpg

w1-001.jpg

Polisten destek

pol-005.jpg

Eylemde güvenlik önlemleri alan polis, anayolda trafik akışını durdurdu.

2019’da 4 ölüm

Turunçlu-Ulukışla kavşağında geçtiğimiz yıl meydana gelen 2 ayrı kazada 4 kişi ölmüş, 1’i ağır 2 kişi yaralanmıştı. Dikkatsiz sürüşle gelişen yüz yüze çarpışmanın bedeli büyük olmuştu...

6 Ekim’de meydana gelen kazada iki araç sürücüsü 30 yaşındaki Haşim Girgin ve 42 yaşındaki Yahya Amasyalı ayrıca, araçta yolcu olarak bulunan eşi, 40 yaşındaki Aysın Amasyalı yaşamını yitirmişti. 18 yaşındaki İlayda Amasyalı ile 13 yaşındaki Hasan Amasyalı da ağır yaralanmıştı.

Son olarak 24 Aralık'ta meydana gelen trafik kazasında  ise 41 yaşındaki Esra Korcan hayatını kaybetmişti.

 

Bu haber toplam 236 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
KAZA YERİNE BARİYER DÖŞENİYORKAZA YERİNE BARİYER DÖŞENİYOREsra Korcan’ın dün  trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından kazanın olduğu viraja bu sabah çelik bariyer döşenmeye başlandı.
ÖLÜMLÜ KAZAÖLÜMLÜ KAZA
Aynı kavşakta yine ölümAynı kavşakta yine ölümSık sık meydana gelen kazalardan dolayı ölüm kavşağı olarak da anılan Turunçlu kavşağında bu yıl içinde dördüncü ölüm...