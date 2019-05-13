Trafikte kasksız hız

Güvenli trafiği sağlamak için yapılan uyarılara rağmen, trafikte hızla kasksız motor kullanan kişi, çevredeki insanların tepkisine sebep oldu. Kasksız motor kullanmaya cezai yaptırım olsa da, sorumsuz vatandaşlar trafikte hem kendilerini hem de başkalarını riske atmaya devam ediyor.