'Trafik'te grev askıya alındı
Vergi-Sen Trafik Dairesine bağlı Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Girne şubesinde dün başlattığı grevi askıya aldığını bildirdi.
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Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Trafik Dairesine bağlı Motorlu Araçlar ve Ehliyetler Birimi Girne şubesinde dün başlattığı grevi askıya aldığını bildirdi.
Vergi-Sen Başkanı Şebnem Kuyucuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün ilgili birimlere personel dairesi tarafından iki personel görevlendirildiğinden grev askıya alınmıştır” ifadelerini kullandı.
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