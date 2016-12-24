Polis, önceki gün 500’den fazla aracı kontrol ederek, 200’e yakın sürücünün trafikte suç işlediğini belirledi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre polis Lefkoşa’da ve Mağusa’da asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi. Bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, bet ofisleri, kumarhaneler kontrol edildi.

Lefkoşa’da kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 14, Mağusa’da ise 10 kişi tespit edildi, haklarında ileri işleme gidildi.



Trafikte 510 araca kontrol,186 sürücüye ileri işlem

Lefkoşa’da 350 aracı kontrol eden trafik ekipleri 137 sürücü hakkında yasal işleme gitti.

Mağusa’da 160 araç kontrol edildi, 49 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Toplamda 510 araç kontrol eden polis ekipleri, 186 sürücünün trafikte suç işlediği tespit etti.

