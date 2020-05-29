

Kıbrıs’ın güneyinde trafik cezalarının neredeyse iki katına çıkacağı bildirildi. Alithia gazetesine göre Bayındırlık Komitesi’nin dünkü toplantısında trafik cezalarının artırılmasını onaylandı.



Buna göre, emniyet kemerinin bağlı olmaması durumunda 85 Euro olan ceza ilk seferde 150 Euro, ikinci seferde 300 Euro’ya; araç kullanırken cep telefonuyla konuşma cezası 85 Euro’dan 150 Euro’ya, ikinci seferde 300 Euro’ya; sarı çizgiye park etme cezası 65 Euro’dan 100 Euro’ya; yaya geçidindeki yayaya yol vermemenin cezası 65 Euro’dan 200 Euro’ya ve motor sürücüleri için 85 Euro olan kask takmama cezası da 150 Euro’ya yükselecek.