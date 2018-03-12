Trafikte ağır bilanço: 88 kaza, 1 ölü, 46 yaralı

Ülkede son bir haftada meydana gelen 88 trafik kazasında, 1 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.



Polisten verilen bilgiye göre, 5 – 11 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde yaşanan bu kazalar toplam 715 bin TL’lik hasara neden olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 44, Mağusa 17, Girne 20, Güzelyurt 6 ve İskele 1 şeklinde gerçekleşti.



Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 690 trafik suçu tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, aleyhinde cezai işlem yapılan araç sürücülerinin 186’sı süratli, 3’ü tehlikeli 20’si dikkatsiz, 41’i seyrüsefer ruhsatsız, 22’si sürüş ehliyetsiz, 7’si muayenesiz, 27’si sigortasız, 24’ü alkollü 9’u “A” yol kullanma izinsiz, 3’ü “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.



Sürücülerin 124’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 71’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 5’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak ve 153’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.