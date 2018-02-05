Trafikte ağır bilanço: 47 kaza; 1 ölü, 17 yaralı

Ülkede, son bir hafta içerisinde meydana gelen 47 trafik kazasında 1 kişi öldü 17 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın haftalık trafik raporuna göre, kazalarda 336 bin 750 TL’lik maddi hasar oluştu.

29 Ocak -4 Şubat tarihlerini kapsayan rapora göre, kazalardan 18’i Girne, 13’ü Lefkoşa, 12’si Mağusa 3’ü iskele, 1’i de Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Kazalara; süratli araç kullanmak (17), kavşakta durmamak (13), yakın takip 11), dikkatsiz sürüş yapmak (4) ve diğer etkenler (2) sebep oldu.

Öte yandan aynı dönemde trafik kontrollerinde ülke genelinde 6 bin 542 araç sürücüsü kontrole edilirken, trafik suçu işlediği tespit edilen 905’i ile ilgili ileri işlem yapıldı.

Trafik suçlarında, süratli araç kullanmak (305), seyir halinde cep telefonu ile konuşmak,(153) trafik levha ve işaretlerine uymamak (71) ilk üç sırayı aldı.

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