Son 8 yılda trafikte hayatını kaybedenlerin sayısının 294’ü bulması, alınmayan tedbirler ve gösterilmeyen duyarlılığın resmi oldu. Geride bırakmaya hazırlandığımız 2016'da 36 kişi trafikte can verdi. Bu rakamın 2015'e göre daha fazla olması dikkat çekti

2009’da 44 kişi, 2010’da 42 kişi, 2011’de 42 kişi, 2012’de 24 kişi, 2013’te 49 kişi, 2014’te 29 kişi, 2015’te 28 kişi, 2016’da 36 kişi hayatını kaybetti.

Ayşe GÜLER

Trafik kazalarına son 8 yılda 294 ‘can’ gitti, yüzlerce ailenin ocağına ateş düştü…

Özellikle 2013 yılında 49 kişi ile zirveye ulaşan ölümlü kazalarda acı bilanço değişmedi.

Son 2 yılda trafik kazası sonucu yaşamını yitiren kişilerin sayısında görülen düşüş, bu yıl yeniden yükselişe geçti.

Trafikte güvenliğin yeniden sorgulandığı, son dönemde eylemlerin yapıldığı, protestoların gerçekleştiği 2016 yılında 36 kişi trafik kazası sonucu yitirildi…

Her yıl onlarca kişinin trafik kazalarında hayatını kaybetmesi alınmayan önlemleri de ortaya koydu.

2009’da 44 kişi, 2013’te 49!

Verilere göre; 2009’da trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 44 olarak belirlenmişti. 2010 ve 2011 yılında bu sayı 42’ye düşmüş, 2012’de ise ölümlü kazalarda ciddi gerileme yaşanmış, kayıtlara 24 olarak düşmüştü…

En acı bilanço 49 kişiyle, 2013’te…

Son 5 yılda trafikteki en acı bilanço ise 2013 yılında kayıtlara geçmişti.

Söz konusu yıl 49 kişi trafik kazalarında yaşama veda etmişti.

Düşüş olsa da yüzler gülmemişti…

Diğer yıllarda olduğu gibi 2014 yılında da onlarca kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmişti. 2013 yılına göre ciddi düşüş olsa da yine de yüzler gülmemiş, 2014 yılında 29 kişi yaşamını yitirmişti.

Ölümlü kazalar 2016’da yükselişe geçti!

Özellikle 2013 yılından sonra ölümlü trafik kazalarında görülen düşüş, bu yıl yeniden yükselişe geçti.

Değirmenlik-Girne dağ yolunda Kasım ayında yaşanan ve 2’si öğrenci 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın ardından trafikte güvenliğin yeniden sorgulandığı 2016 yılında 36 kişi trafik kazaları sonucu yitirildi…

2015’te ise 28 kişi ölümlü trafik kazalarında hayata veda etmişti…