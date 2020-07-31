TRAFİKTE ACI BAYRAM

Lefkoşa - Dikmen Anayolu’nda dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında Lefkoşa’da yaşayan 24 yaşındaki Ahmet Yıldırım hayatını kaybetti. Aynı kazada, 2 kişi de yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre, kaza saat 00.30 sıralarında Ahmet Yıldırım’ın kullandığı FY 547 plakalı salon araç ile Dikmen’e doğru süratli ve dikkatsiz gittiği sırada yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarpıp takla atmasıyla gerçekleşti.

Kazada ağır yaralanan Ahmet Yıldırım ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da yaşayan Mustafa Coşkun Kuruçeşme (E-23) ve Mert Haluk Derin (E-14) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Yıldırım’ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 01:20'de yaşamını yitirdiği öğrenilirken, kazada yaralanan Mustafa Coşkun Kuruçeşme ve Mert Haluk Derin’in tedavilerine acil serviste devam ettiği bildirildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Alayköy'e defnedilecek

Kazada hayatını kaybeden Ahmet Yıldırım'ın yarın öğle namazının ardından Alayköy mezarlığına defnedieceği bildirildi.