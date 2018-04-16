'Trafikte 42 bin araç ruhsatsız'

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, KKTC’de şu anda trafikte 198 bin 875 araç bulunduğunu, bunlardan sadece 156 bin 616’sının seyrüsefer ruhsatının çıkarıldığını açıkladı.

Bugün itibarıyla 41 bini aşkın aracın seyrüseferi olmadığını belirten Bakan Atakan, 1974’ten bu yana toplam araç kaydının 326 bin 387, kayıttan düşen araç sayısının 109 bin 640 olduğunu söyledi.

Bakan Atakan, hurdaya çıkan araç sayısının ise 17 bin 872 olarak açıkladı.

Araç Kayıt Dairesi’nin ve ilgili birimlerin aynı çatı altında toplanması için sürdürülen çalışmalara değinen Atakan, kompleks bir bina yapılması için ihale süreci olduğunu, ancak binanın tamamlanması için iki- iki buçuk yıl gerektirdiğini söyledi.

“ARAÇ KAYIT, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇAĞDAŞ BİR BİNAYA TAŞINACAK”

Bu sürede personelin ve vatandaşın mağdur olmaması için Araç Kayıt Dairesi için bina arayışı içinde girdiklerini belirten Atakan, daireyi önümüzdeki günlerde çağdaş bir binaya taşıyacaklarını açıkladı.

ELEKTRONİK ORTAMDA ÖDEME

Elektronik ortamda seyrüsefer ödemesi yapılması konusuna da değinen Atakan, ilgili birimlerin verilerinin uyumlaştırılması konusundaki çalışmalara işaret etti, bu uyumun sağlanırsa araç seyrüseferlerinin elektronik ortamda ödenebileceğini söyledi.

Bakan Atakan, yol çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi. Yolların rehabilitasyon süreci içinde olduğunu kaydeden Bakan, bu yıl içinde hayata geçecek 28 projenin 7’sini yerel bütçeden karşılandığını belirtti.

Atakan, Ankara’daki temaslarına da değinerek, Türkiye’nin desteklerine işaret etti.

Bakan Atakan, ana arterlerin aydınlatılması konusuna da değinerek, Mağusa-Salamis yoluyla ilgili aydınlatma ihalesi konusunda bilirkişi raporu hazırlandığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün “Kayıtları İptal Edilen Araçlar ile Kayıtları İptal Edilmeyip Geçmiş Yıllara Ait Seyrüsefer Borcu Bulunan Araçlar Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı” da görüşüldü.

Kararnamenin uygulanmasına yönelik işlemlerin tamamlanması nedeniyle yürürlükten kaldırılmasını içeren tasarıyla ilgili raporu, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Fikri Toros okudu.

Tasarı üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla milletvekillerinin isimleri tek tek okunarak, “kabul” veya “ret” oyları alındı. Buna göre, 32 kabul oyu verilirken, 18 milletvekili oylamaya katılmadı. Tasarı oy birliğiyle kabul edildi.