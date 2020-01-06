Trafikte 25 yaralı

Ülke genelinde 30 Aralık – 5 Ocak tarihleri arasında 72 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 25 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kazalarda toplam 480 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 30, Mağusa 20, Girne 12, Güzelyurt 4 ve İskele 6 şeklinde gerçekleşti.

405 trafik suçu

Aynı devrede yapılan trafik kontrollerinde 405 trafik suçu tespit edildi.

Polis açıklamasına göre, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 94’ü süratli, 7’si tehlikeli, 37’si dikkatsiz, 61’i seyrüsefer ruhsatsız, 10’u sürüş ehliyetsiz, 8’i muayenesiz, 15’i sigortasız, 18’i alkollü, 13’ü“A” yol kullanma izinsiz, izinsiz araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 28’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 38’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 6’sı trafik ışıklarına uymamak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 69’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.