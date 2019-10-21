Trafikte 23 kişi yaralandı

Trafikte son bir haftada meydana gelen kazalarda, 23 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 14-20 Ekim döneminde meydana gelen 56 kazanın 18’i süratli araç kullanmak, 15’i kavşakta durmamak, 10’u yakın takip, 8’i dikkatsiz sürüş, 5’i de muhtelif nedenlerden kaynaklandı.

Kazaların 17’si Mağusa, 16’sı Girne, 15’i Lefkoşa, 6’sı İskele, 2’si de Güzelyurt’ta meydana geldi.

45 alkollü sürücü

Öte yandan Trafikte, 14-20 Ekim arasında 7 bin 214 araç sürücüsü kontrol edildi, 822’si ile ilgili ileri işleme gidildi. Kontrollerde 45 sürücü alkollü tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 134’ü süratli araç kullanmak, 122’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 114’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 113’ü seyrüsefer ruhsatsız, 45’i alkollü, 27’si muayenesiz, 22’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 20’si dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı sürüş ehliyetsiz, 12’si "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 9’u tehlikeli sürüş yapmak, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 2’si "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak ve 177’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.