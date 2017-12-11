Trafikte 2 ölü, 33 yaralı!

Ülke genelinde son bir haftada meydana gelen toplam 85 trafik kazasında, 2 kişi öldü,33 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kazaların 22’si süratli araç kullanmak, 20’si yakın takip, 18’i kavşakta durmamak, 15’i dikkatsiz sürüşten kaynaklandı.

Toplam hasar miktarı 520 bin TL olan kazaların 31’i Lefkoşa, 23’ü Mağusa, 18’i Girne, 8’i Güzelyurt 5’i de İskele’de meydana geldi.

EN FAZLA CEZA CEPTE KONUŞMAYA

Trafikte son 7 gün içerisinde en çok seyir halinde cep telefonu kullanma ve süratli araç kullanma suçundan ceza yazıldı.



Polisten verilen bilgiye göre, 4-10 Aralık döneminde 6 bin 80 araç sürücüsü kontrol edildi, 690’ı hakkında ileri işleme gidildi.



Araç sürücülerinin, 160’ı seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 141’i süratli araç kullanmak, 94’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 45’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 23’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 22’si trafik ışıklarına uymamak, 13’ü alkollü, 11’i “A” yol kullanma izinsiz, 8’i muayenesiz, 8’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 5’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 128’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.

