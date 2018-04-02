Trafikte 1 ölü, 25 yaralı

Kıbrıs’ın kuzeyinde son bir haftada meydana gelen 79 trafik kazasında 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.



Polis Genel Müdürlüğünün 26 Mart- 1 Nisan tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazalarda yaklaşık 438 bin TL’lik maddi hasar oluştu.



Kazaların 29’u Lefkoşa, 25’i Girne, 15’i Mağusa, 7’si iskele ve 3’ü Güzelyurt’ta gerçekleşti.



Kaza nedenleri; süratli araç kullanmak (24), kavşakta durmamak (20), yakın takip (18), dikkatsiz sürüş yapmak (13) ve diğer etkenler (4) olarak sıralandı.



Diğer yandan, aynı dönemde ülke genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 7 bin 273 araç sürücüsünden, suç işlediği tespit edilen 895’i hakkında ileri işleme gidildi.



Trafik suçlarında ilk 3 sırayı; 245 ile süratli araç kullanmak, 120 ile seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak ve 117 ile trafik levha ve işaretlerine uymamak, aldı.



Kontrollerde ayrıca 31 sürücünün ehliyetsiz, 15 sürücünün ise alkollü araç kullandığı tespit edildi. 1 sürücüye ise tonajından fazla yük taşıdığı için işlem yapıldı.



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