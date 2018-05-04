Trafik sorunu gündemde olacak

Ülkenin kanayan yarası “trafik sorunu”, Trafik Haftası nedeniyle bir kez daha gündeme geliyor.

7-13 Mayıs Trafik Haftası’nda, trafik kazalarına dikkat çekerek hem önlemlerin hem de bireylerin trafik kurallarına duyarlılıklarının artırılması amacıyla etkinlikler düzenleniyor.

Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve sivil toplum örgütleri hafta boyunca etkinlikler yapacak.

POLİS TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ETKİNLİKLERİ

Polis Trafik Müdürlüğü, bu yılki Trafik Haftası’nı, farkındalık yaratmak, halkı trafik kuralları konusunda bilgilendirmek amacıyla planladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu çerçevede, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürlüğü’nde görevli subaylar televizyon ve radyo programlarına katılarak halkı aydınlatıcı bilgiler verecek.

Trafikle ilgili sloganların yer aldığı yaftalar, halkın yoğun bulunduğu bölgelerde sürücülerin görüş açısını engellemeyecek ve yayalara engel teşkil etmeyecek şekilde asılacak.

Tüm ilçelerdeki polis müdürlükleri, bölgelerindeki üç orta öğretim okulunda hafta boyunca öğrencilere yönelik eğitici trafik dersi verecek.

Ülke genelinde çeşitli noktalarda bulunan billboardlarda hafta boyunca trafikle ilgili görseller sergilenecek.

Trafik haftası ile ilgili hazırlanan kamu spotları da hafta boyunca televizyon kanallarında yayınlanacak.

Öte yandan GSM operatörleri de abonelerine hafta boyunca toplam üç kez trafik sloganı içerikli kısa mesajlar gönderecek.

Polis, herkesi trafik kurallarına uymaya, uymayanları nazik bir dille uyarmaya davet etti ve kazasız günler diledi.

TRAFİK DAİRESİ VE TKÖD ORTAK ETKİNLİKLER YAPACAK

Trafik Haftası’nda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü ile Trafik Kazalarını Önleme Derneği de ortak etkinlikler düzenliyor.

Ortak etkinlikler, pazartesi saat 10.00’da Merkezi Cezaevi’ndeki hükümlülere ve Cezaevi personeline yönelik “trafik oryantasyon ve güvenlik sürüş teorik eğitimi”yle başlayacak. Üç saatlik eğitimin sonunda katılımcılara belge verilecek.

TRAFİKTE BENİ FARK ET YÜRÜYÜŞLERİ

Salı günü 09.30’da öğrencilerin katılımıyla “Trafikte beni fark et” temalı yürüyüş düzenlenecek. Şehit Tuncer İlkokulu’ndan başlayacak yürüyüşe, bu okulun öğrencileri, bisiklet grubu, izciler, bando ekibi ile Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği üyeleri katılacak.

Kortej, sloganlar ve pankartlarla Dereboyu’na yürüyecek ve Kemerli Çarşı yanındaki otoparkta konuşmalarla tamamlanacak.

Benzer bir yürüyüş de 9 Mayıs Çarşamba günü Lefke’de yapılacak. Lefke İstiklal İlkokulu’ndan başlayacak yürüyüşe öğrenciler, TKÖD, bisiklet grubu, izciler, bando ekibi ile Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencileri katılacak. Lefke Belediyesi önünde tamamlanacak yürüyüşün sonunda konuşmalar yapılacak.

Perşembe günü Güzelyurt’ta 09.30’da Özgürlük İlkokulu’ndan başlayacak “Trafikte beni fark et” yürüyüşü de öğrencilerle birlikte TKÖD, izciler, bisiklet grubu ve bando ekibinin katılımıyla düzenlenecek. Ana arterden çarşı istikametine ilerleyecek kortej, Atatürk Parkı önündeki alanda toplanacak ve buradaki konuşmalarla tamamlanacak.

Son yürüyüşl 11 Mayıs Cuma günü Girne’de yapılacak. 09.30’da 23 Nisan İlkokulu’ndan başlayacak yürüyüşün sonunda Atatürk heykelinde toplanılacak ve burada konuşmalar yapılacak.

“ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE” TRAFİK EĞİTİMİ

14 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi öğrencilerine Lefkoşa Küçükkaymaklı’daki Turkcell Trafik Eğitim Parkı’nda trafik eğitmenleri tarafından teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı trafik eğitimi verilecek.

Öğrenciler daha sonra boyama etkinliği yapacak. Eğitime katılacak öğrencilere katılım belgesi de verilecek.

TRAFİK BİLGİ YARIŞMASI

Trafik Haftası’nın son etkinliği ise “İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması” olacak.

İlkokullardan öğrencilerin katılacağı bilgi yarışması, 16 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.