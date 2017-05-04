Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun “trafik güvenliği” konusundaki olağanüstü toplantısında ilk konuşmayı yapan TDP Milletvekili Zeki Çeler, “kriz masası” kurulmasını önerdi.

Toplantının Meclis tarihinde Kıbrıs sorunu konusu dışında yapılmış ilk toplantı olduğunu kaydeden Çeler, trafik konusundaki olağanüstü toplantı için imza veren tüm milletvekillerine teşekkür etti.

“HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

Zeki Çeler, trafik güvenliği için herkesin elini taşın altına koymasını istedi.

İnsanların ölümünü, ağır yaralanmalarını ve sakat kalmaları önlemek gerektiğini ifade eden Çeler, “Bu ülkede trafik güvenliği planı hiç olmadı ve olmadığı için de hiç uygulanmadı” dedi.

Devletin görevini yapmadığını, vatandaşın güvenliğinin de sağlamadığını kaydeden Zeki Çeler, “Devlet vatandaşını korumak zorundadır ancak topluma hizmet vermesi gereken devlet birimleri bu konuda sınıfta kaldı” diye konuştu.

1975’ten bu yana bin 887 kişiyi trafikte kaybeden Kıbrıslı Türk halkının son 10 yılda ise 389 kişiyi trafiğe kurban verdiğini ifade eden Zeki Çeler, ülke yöneticilerinin hala bu büyük krizin ne tespitini, ne de çözümünü getiremiyorsa konuyu konuşmak gerektiğini söyledi.

Çeler, bu sayının daha fazla artmaması için birilerin bu sesleri duyması gerektiğini vurguladı.

“KRİZ MASASI KURULMALI”

Zeki Çeler, trafik güvenliği için bir kriz masası kurulması gerektiğini vurgulayarak, Meclis’in de trafik güvenliği için sorumluluklarının farkına varması gerektiğini kaydetti.

Ülkede trafikte hiç kimsenin güvenlikte olmadığını belirterek “Rus ruletindeyik” diyen Çeler, hükümetin bir yıllık süreyi doldurduğunu ancak trafikteki icraatlarının yeterli olmadığını belirtti.

“KAYIPLAR, AVRUPA’NIN ÇOK ÜZERİNDE… HAK ETTİĞİMİZ TABLO BU OLMAMALI”

Zeki Çeler, KKTC’nin trafikte, nüfusuna oranla Avrupa ortalamasının çok üzerinde kayıpları olduğunu anlattı.

Eğitim, denetim ve trafik mühendisliği olmadığı için devletin en temel görevini yerine getiremediğini, insanların trafikte öldüğünü, öldürdüğünü, yaralandığını, yaraladığını ve sakatlanıp sakat kaldığını ifade eden Çeler, devletin bilim insanlarını dışladığını savundu.

Eğitim, denetim, mühendislik ve acil hizmetlerin İngilizce karşılıkları olan kelimelerin ilk harflerinden yaratılan trafik güvenliği için “4E ve vizyon 0” pankartı da açan Çeler, dünyanın trafik güvenliği sorunlarını nasıl çözümlediğine bakılmasını istedi, örnekler verdi.

“GÖNÜLLÜ HİZMET VEREBİLECEKLER DİNLENMİYOR”

Konuşmasını, Kar-İş’in eylemi nedeniyle korna sesleri arasında sürdüren Çeler, ülkede gönüllü trafik mühendisliği hizmeti verebilecek insanların dinlenmediğini, onlara imkan sunulmadığını kaydetti.

Çeler, “Neden başka ülkeler başarırken biz başaramıyoruz” diye sordu. Trafik güvenliğinin ve mühendisliğinin gerekleri uygulansa başarılı olunabileceğini belirten Zeki Çeler, trafik güvenliği için hazırlanan kitapların okullarda kullanılmadığını söyledi. Çeler, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’dan bu kitapların kullanılmasını zorunlu hale getirmesini, müfredata konulmasını istedi.

Türkiye’den gelen bazı kişilere sanal sınavlarla ehliyet verildiğine dair duyumlara değinen Çeler, soruşturmanın en kısa zamanda sonuçlanmasını, cinayet diye nitelediği bu gibi olayların önüne geçilmesini talep etti.

“ZİHNİYET DEVRİMİ”



“Zihniyet devrimi ortaya konulmaz ve bu devlet yapısıyla devam edersek maalesef hiçbir sonuca varamayız” diyen Zeki Çeler, kapılar açılalı KKTC’de 644 kişi hayatını kaybederken Güney Kıbrıs’ta trafik kazasında ölen Kıbrıslı Türk sayısının sadece 1 olduğunu söyledi.

“TRAFİK ALTYAPISI ARTAN NÜFUSU KARŞILAMIYOR”

Toplantıda ikinci konuşmayı yapan CTP Milletvekili Erkut Şahali, trafik konusunda hükümetin uygulamalarının gelişigüzel olduğunu belirtti, vatandaşları trafikteki isyanlarını dile getirmeye çağırdı.

Hükümetin vatandaşlık politikasını eleştiren Şahali, ülkenin trafik altyapısının artan nüfusu karşılayamadığını belirtti.

Şahali, “Keşke olağanüstü bir görüntü verip topluma da bu yönde mesaj verebilseydik. Meclis koltukları boş, katılmayanlar muhtemelen tutanakları okuyacak. Sıkıntımız şudur, hiçbir işi ciddiyetle ele almıyoruz” dedi.

Olağanüstü toplantıya imza verenlerin olsun bugünkü toplantının bütününü izlemesini beklediğini kaydeden Şahali, izleyici locasındakiler arasında üniformalı olanları da görmek istediğini söyledi.

Trafikte en büyük zafiyetin denetimde yaşandığını kaydeden Erkut Şahali, konuyu bütçe görüşmelerinde dile getirdiklerinde polis sayısının yetersizliğinden yakınıldığını belirtti; diğer ülkelerden nüfus ve polis rakamlarından örnekler verdi.

Avrupa ortalamalarına göre KKTC’nin polis sayısı bakımından ortalamanın üzerinde olduğunu ifade eden Erkut Şahali, Lefkoşa ve Mağusa’daki trafik sorunlarından örnekler verdi.

“SALDIM ÇAYIRA MEVLAK KAYIRA MODELİYLE YÜRÜYORUZ, SORUNUMUZ DA BUDUR”

Teknik desteğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Şahali, “Her konuda olduğu gibi maalesef trafikte de ‘saldım çayıra mevlam kayıra’ modeliyle yürüyoruz ve sorunumuz da budur” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı ve Başbakan’ın toplantıda bulunmamasını eleştiren Erkut Şahali, trafikte gözlemlediği sorunlara değindi.

“Bu toplum şimdiki Başbakanın, Dışişleri Bakanıyken işlediği trafik suçlarını sildirdiğini de biliyor” diyen Şahali, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın da UKÜ yakınlarındaki tehlikeli yaya geçidini sileceği sözü verdiğini ama tutmadığını belirtti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Ercan-Akıncılar yolunun önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini ancak hükümetin tek sorumluluğunun bu olmadığını kaydetti.

Çukurlarla dolu olan bazı yollarda 100 kilometre hızla seyahat etmenin güvenli olmadığını belirten Şahali, bunun kanıksanmamasını istedi.

“Her yurttaşın trafikteki isyanını dile getirmesi lazım” diyen Şahali, trafikteki tehlikelere dikkat çekti.

Trafikteki hız tespit radarlarıyla ilgili bazı eleştirilerde bulunan Erkut Şahali, seyrüseferlerdeki birikmenin nedeninin de denetimdeki zafiyetten kaynaklandığını söyledi.

CTP Milletvekili Şahali, insan sayısı ve altyapının dünya standartlarında olmadığını, yerleşim birimlerindeki ulaşım altyapısının çok yetersiz kaldığını belirtti. Girne’de insanların değil yollara, artık alanlara da sığamaz hale geldiğini, imar ve ulaşımla ilgili kuralların belirlenmeyip popülizm yapıldığını, vahşi düzenin devamına izin verildiğini anlattı.

Ülkenin bir süre sonra trafikte tek rakam-çift rakam uygulamasının gündeme gelebileceği uyarısında bulunan Şahali, çözümlenemeyen sorunların kısıtlamalarla çözülmeye çalışıldığını, Girne’de de buna gidileceğini kaydetti.

“SORUMLULUK BİRİNCİ DEREDE SİZİN”

“Azınlık hükümetinin ortakları bu ülkenin nüfusunun artmasını çok istemektedirler, artmasını övünç meselesi haline getirmektedirler. Ülke nüfusunu dağıttığınız yurttaşlıklarla artırma istekliliğiniz nedeniyle yetersiz kalan alt yapının sorumluluğu da birinci derecede size aittir. Biz hükümette olduğumuz dönemde yurttaşlıkta nasıl bir düzenleme istediğimizi ispatladık” diyen Erkut Şahali, hükümetin ülke standartlarını ve imkanlarını da artırma istekliliği duyması gerektiğini söyledi.

Şahali, Meclis’in trafikle ilgili olağanüstü toplantı yaptığını ama görünümün buna uygun olmadığını da belirterek hükümeti eleştirdi.

Meclis toplantısını Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bazı bürokratları da izliyor.

ARABACIOĞLU: “POLİS TRAFİK DENETİMİNE, CEZA YAZMAK İÇİN DEĞİL KURALLARA UYMAYANLARI UYARMAK İÇİN ÇIKMALI”

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, polislerin trafik denetimlerine ceza yazmak için değil, kurallara uymayanları başlarına gelebilecekler hakkında uyarmak için çıkması gerektiğini söyledi.

Arabacıoğlu, bunu yapmak yerine “pusuya yatıp” ceza yazdığı ve para topladığını belirttiği polisleri eleştirdi.

Erkut Şahali’nin polisin Meclis toplantısında olmamasından şikayet ettiğini ancak bir çok ismin daha burada olması gerektiğini söyleyen Arabacıoğlu, Trafik Komisyonu üyelerinin de genel kurula gelerek eleştiri ve önerileri dinlemesi gerektiğini anlattı.

YILDA 40 KAYIP

Arabacıoğlu, verilere göre yılda yaklaşık 40 kişinin trafikte yaşamını yitirdiğini kaydederek, her ölümlü kazada ortalama olarak 5 yaralı olduğunu belirtti.

KKTC’de 100 bin kişiye ortalama 17 ölüm vakası düştüğünü, bunun birçok ülkede çok çok daha az olduğunu kaydeden Angolemli, “Burada Avrupa standartlarının 3 misli oranında ölüm vakası yaşanıyor” dedi.

Bir trafik vizyonu olması için yapılanların yetersiz veya hatalı olduğunu, bunu sorgulayacakların bilirkişiler olduğunu ifade eden Arabacıoğlu, “Polislerin yollara çıkmasındaki amaç ceza yazmak, oysa uyarması lazım… Kurallara uymayanların başına gelecekleri söylemesi, kemer takmayanları uyarması lazım” diye konuştu.

DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, bunu yapmak yerine polislerin pusuya yattığını ve para topladığını kaydetti.

Arabacıoğlu, trafik cezalarından toplanan paranın belediyelere veya Maliye Bakanlığı’na gitmemesi, sadece trafik için kullanılması gerektiğini vurguladı.

“KKTC EHLİYET ALMADA EN KOLAY ÜLKELERDEN”

Alınan önlemlere rağmen trafikteki sorunların başında eğitim yetersizliği geldiğini belirten Mustafa Arabacıoğlu, KKTC’nin ehliyet almada en kolay ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Ehliyet verme uygulamasının mutlaka değiştirilmesini öneren Arabacıoğlu, aile içi eğitimin de önemine dikkat çekti; alkollüyken araç kullanılmaması için ailede verilecek eğitimin önemini vurguladı.

Mustafa Arabacıoğlu, trafik eğitim kitaplarının bir an önce müfredata girmesini istedi. Trafik için şu anda da bir müfredat ve trafik eğitim parkı da bulunduğunu ancak yeterli olmadığını kaydeden Arabacıoğlu, Zeki Çeler’in bahsettiği 4 kitabın müfredata alınması gerektiğini ifade etti.

TATAR: “MECLİS ÇATISI ALTINDA UZMANLARIN DA YER ALACAĞI BİR TRAFİK KOMİSYONU FAYDALI OLACAK”

UBP Grup Başkan Vekili Ersin Tatar, trafik konusunda Meclis çatısı altında uzmanların da yer alacağı bir komisyonun faydalı olacağını düşündüğünü belirterek, bunun hep birlikte düşünülmesini istedi.

Tatar, özellikle ülkede uzun süre kalan yabancı öğrencilerin kendi ülkelerinde ehliyetleri olsa bile KKTC’de trafiğe çıkmadan önce bir testten geçmesinin yararlı olacağını ifade etti.

Tatar, bakanlık içindeki Trafik Komisyonu’nun aynı heyecanı duymadığını çünkü çok yoğun bir gündemleri olduğunu, sağlıklı fikir üretemeyebileceklerini kaydetti.

Tatar bu nedenle trafik kazalarına karşı mücadele verecek komisyonun Meclis çatısı altında, uzmanların da katılımıyla kurulmasının faydalı olacağını düşündüğünü belirterek, bunun detaylarının hep birlikte düşünülmesini istedi.

Şu anda görevde olan 2 bin 20 polisin denetim için yetersiz kaldığını belirten Tatar, trafikte eğitim, denetim, mühendislik ve acil hizmetlerin önemine değindi.

“EHLİYET KONUSUNDA CİDDİ TEDBİR”

Ersin Tatar, ehliyet verme konusunda ciddi tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Tatar, trafikte gözlemlediği sorunlardan örnekler verdi; özellikle direksiyon başında cep telefonu kullananların yarattığı sorunlara değindi.

Ülke nüfusundan fazla yabancı nüfus bulunduğunu ve trafikte araç kullananların sayısının da çok olduğunu ifade eden Tatar, ülkede uzun süreli kalan yabancı öğrencilerin bir eğitimden geçtikten sonra araç kullanmasına izin verilmesinin yararlı olacağını söyledi.

Tatar, “Bu iş yarın nasıl olacak çünkü nüfus sürekli artıyor” diyerek, denetimin önemini vurguladı.

“Her gelen ehliyetini gösterip araç kullanamaz… Eğer kuşku varsa testten geçecek” diyen Ersin Tatar, trafikte tehlikeli sürüş yapanlardan örnekler verdi.

“KİRALIK ARAÇLARDA BEYAZ PLAKA YANLIŞ”

Ersin Tatar, kiralık araçlarda beyaz plakaya geçilmesini eleştirerek “Yanlış yapıldı” dedi.

Kırmızı plakayı görünce bu sürücü yabancıdır dikkatli olayım denildiğini ancak şimdi bu algının zorlaştığını anlatan Ersin Tatar, önceki bakanlık döneminde alınan bu kararı eleştirdi, son zamanlarda kiralık araç sayısının arttığını gözlemlediğin ifade etti ve bunun nedenleri konusunda bilgi istedi.

Tatar, kameraların algılamasında sıkıntı nedeniyle beyaz plakaya geçildiğini öğrendiğini kaydederken, yerinden söz alan Zeki Çeler ise, beyaz plakaya geçilirken herhangi bir bilimsel çalışma yapılmadığını söyledi.

“CEZALARIN GELİRE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ FEVKALADE YANLIŞ”

Konuşmasını sürdüren Ersin Tatar, “Trafikte cezaların bir gelir olayına dönüştürülmesi fevkalade yanlıştır, vatandaşın tepkisini çekiyoruz” dedi.

Tatar, 2006-2012 arasında hız tespit kamerasıyla tespit edilmiş 383 bin ceza yazıldığını, yani yılda 80 bin ceza yazıldığını ancak bunun yarısının sürücülere dağıtılamadığını kaydetti.

Tatar, konuşmasını, Zeki Çeler’e teşekkür ederek ve toplantının hayırlı sonuçlar doğurmasını dileyerek tamamladı.