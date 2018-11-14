Trafik magandaları teminata bağlandı

Girne’de Queen isimli bar önünde çıkan trafik kavgasında, iki kişiye tahta sopalarla ve borularla saldıran altı kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Alınan üç günlük tutukluluk süresinde, incelenen kamera görüntülerinde Mikail Özdoğan’ın burnunu zanlı B.K’nin kırdığı tespit edildi. Zanlılar dün teminat talebiyle yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlıların “Vahim zarar”, “Kasti hasar”, “Ciddi darp”, “Tecavüz-i alet taşımak ve rahatsızlık” suçlarından tutuklandıklarını anlattı. Polis memuru Yalgı Döşenci, kavganın Girne’de Mavi Kordon Sokak üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Döşenci, trafik konusu çıkan kavga sonucu altı zanlının Erkan Hayırlı ve Mikail Özdoğan’ı tahta sopalarla ve boruyla dövdüklerini Özdoğan’ın burnunun kırıldığını iki cep telefonunun ise bin TL hasara uğradığını kaydetti. Döşenci, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, incelenen görüntülerde, Özdoğan’ın burnunu B.K’nin kırdığını tespit ettiklerini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Döşenci, zanlıların davaları görüşülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, Özdoğan’ın burnunu kıran zanlı B.K.’nin davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 5 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 2 kefilin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi. Dündar, kavgada yer alan A.A, S.A, M.S, M.K. ve H.A’nın ise yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 1’er kişinin imza edeceği 40’ar bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.