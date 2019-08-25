Nergisli köy yolunu Mağusa anayoluna bağlayan yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 25 yaşındaki Aslıhan Köksal, yoğun bakımdan çıkarıldı, tedavisi sürüyor. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden alınan bilgiye göre, Köksal’ın vücudunda kırıklar var. Hastaneye kaldırıldığında durumu ciddi olan, iç kanama tehlikesi atlatan Köksal, gelişme kaydediyor. Tedavisi ise halen devam ediyor.

Neler yaşanmıştı?

Dün saat 18:40 sıralarında, Nergisli köy yolunu Mağusa anayoluna bağlayan yol üzerinde, Aslıhan Köksal, yönetimindeki HD 312 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla atması sonucu kaza meydana gelmişti. Kaza sonucu 25 yaşındaki Aslıhan Köksal ağır yaralandı. Aslıhan Köksal, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar ve iç kanama teşhisi ile Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilmişti.