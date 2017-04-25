Trafik kazasında 27 kişi öldü

Kenya'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Emniyet Amiri Leornard Kimaiyo, ülkenin en büyük iki şehri arasındaki Nairobi-Mombasa kara yolunda otobüsle kamyonun çarpışmasıyla 27 kişinin öldüğünü açıkladı.



Kenya'da trafik kazalarında yılda en az 3 bin kişi yaşamını yitiriyor.