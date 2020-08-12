Trafik kazası: İki çocuk hastaneye kaldırıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 17:45 sıralarında, İskele – Karpaz Anayolu üzerinde , Sevcan Bülbül (K-31) yönetimindeki MM 256 plakalı salon araç ile İskele istikametinden Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak taşa çarpıp takla artmıştır.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sevcan Bülbül ile araçta yolcu olarak bulunan Erol Koryürek (E-5) ve Meryem Kuluca (K-8) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

(BRT/PGM)