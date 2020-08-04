Trafik kazası: 220 miligram alkol ile takla attı

İskele anayolunda bugün saat 03.00'de 27 yaşındaki Berkay Çobanoğlu kullanımındaki araç ile trafik kazası yaptı.

220 miligram alkollü çıkan Çobanoğlu, düz yolda aracının kontrolünü kaybetti, takla attı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada kazada yaralanan Çobanoğlu Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çobanoğlu'nun sağlık durumu iyi.

Polis'ten yapılan açıklama şöyle:

"Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre kaza, Berkay Çobanoğlu'nun yönetimindeki KM 366 plaklı salon araç ile nefesinde yüzde 220 mlg alkollü içki tesiri altında Granel istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağından yoldan çıkarak tarla içerisinde bulunan pallura ağacına aracının ön kısmı ile çarpmaya müteakip havada iki takla atması sonucu meydana geldi."