Trafik kazası: 1'i çocuk 3 yaralı

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda kaza meydana geldi. Kaza 1'i çocuk üç kişi yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, 48 yaşındaki Erkin Omurtak, plakası henüz tespit edilemeyen araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, aynı istikamette seyreden 40 yaşındaki Özge Özgür yönetimindeki KD 937 plakalı aracın arka kısmına çarptığı belirtildi.

Açıklamada, çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkan KD 937 plakalı araç elektrik direğine çarparak durduğu kaydedildi.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve KD 937 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 3 yaşındaki Yiğit Özge Bayır'ın tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde sürüyor.