Trafik Kazalarını Önleme Derneği'nin Genel Kurulu yapıldı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği’nin XII. Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu seçimi yapılan genel kurulda dernek başkanlığına tek aday olan Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı getirildi. Dernek başkan yardımcılığına Serhat Bayar, sekreterliğe Necla Göktan, saymanlık görevine Vedia Ateş, faal üyeliklere de Duran Gözügüzel, Ali Öznur ve Çağın Ateş seçildi.