Trafik kazalarında 8 yaralanma

Ülke genelinde 19-25 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 62 trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kazaların 6’sı yaralanmayla, 56’sı hasarla sonuçlanırken, toplam hasar miktarı da 329 bin 300 TL oldu.

Kazaların 27’si Lefkoşa, 15’i Mağusa, 12’si Girne, 6’sı İskele ve 2’si Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Ayni dönem içerisinde ülke genelinde yapılan rutin trafik kontrollerinde, 755 trafik suçu rapor edildi.