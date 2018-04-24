Trafik kazalarında 31 kişi yaralandı

Kıbrıs’ın kuzeyinde son bir haftada meydana gelen 85 trafik kazasında 31 kişi yaralandı.



Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 16-22 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisinde, Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam 85 adet trafik kazası meydana geldiği, kazalardan 22’sinin yaralanma, 63’ünün de hasarla sonuçlandığı, yaralanma ile neticelenen kazalarda 31 kişinin yaralandığı kaydedildi.



Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebeplerinin, süratli araç kullanmak (23), kavşakta durmamak (21), yakın takip (20), dikkatsiz sürüş yapmak (15) ve diğer etkenler (6) olarak yer aldığı belirtildi.



Açıklamada, kazalarda toplam hasar miktarının 605 Bin 750 TL olduğu, kaydedildi. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: “Lefkoşa: 37, Mağusa: 20, Girne: 17, Güzelyurt:5, İskele: 6”.



KONTROL EDİLEN 7 BİN 828 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNDEN 1068’İNE İLERİ İŞLEM…



Öte yandan, aynı dönemde, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 828 araç sürücüsünün kontrol edildiği kaydedildi.



Kontrol edilen araç sürücülerinin 1068’i ile ilgili ileri işleme gidildiği, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 333’ü süratli araç kullanmak, 8’i tehlikeli, 35’i dikkatsiz, 83’ü seyrüsefer ruhsatsız, 39’u sürüş ehliyetsiz, 38’i alkollü araç kullanmak, 148’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 1’i emniyet kemersiz araç kullanmak, 41’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 16’sı muayenesiz araç kullanmak, 46’sı sigortasız veya kapsamı dışında,18’i “A” yol kullanma izinsiz,1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 3’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 255’inin diğer trafik suçlarından rapor edildiği belirtildi.