Trafik kazaları, cinayet, eylem ve seçim kararı

KKTC’de 2017, siyasetteki ve özellikle Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla sağlık sektöründeki tartışmalar, erken seçim kararı, sendika ve sivil toplum örgütlerinin eylemleri, yasa dışı kürtaj davası olarak bilinen yargı süreci, bir yıl aradan sonra yeniden kış saati uygulamasına başlanması gibi olaylarla hafızalarda yer edinmeye hazırlanıyor.



Yılın son aylarına erken seçim kararı damgasını vurdu ve Kıbrıslı Türkler bir kez daha seçim atmosferine girdi.



Muhalefetin mart ayında verdiği erken seçim ve hükümete güvensizlik önergeleri reddedilirken sonbaharda erken seçim çağrısı Başbakan’den geldi ve ana muhalefet CTP’nin önerdiği tarih Meclis’te de onaylanarak 7 Ocak erken genel seçimi süreci başladı.



Meclis Genel Kurulu’nda 13 Kasım’da oy çokluğuyla onaylanan karar uyarınca 2018’in ilk haftasında, 7 Ocak Pazar günü yapılacak erken genel seçimle, Cumhuriyet Meclisi’nin 50 üyesi belirlenecek. Resmi süreç 14 Kasım’da YSK’nın seçim takvimini açıklamasıyla başladı. Aralık ayında adaylar kesinleşti ve resmi propaganda süreci başladı.



Yeni Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca ilk kez uygulanacak seçim sistemiyle, KKTC geneli tek seçim bölgesi olurken, seçmenler sadece kendi ilçelerindekileri değil ilk kez 6 ilçeden çıkacak 50 milletvekilini belirlemede etkili olacak.



Yılın ilk yarısında, kamuda görev yapan hekimlerin ikinci iş yapmasının Yüksek Mahkeme kararıyla yasaklanması, muhalefet tarafından hükümete güvensizlik önergesi ayrıca erken seçim önergesi verilmesi ve kamuoyunda infiale neden olan “kürtaj davası”nın kararı önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.



1 Şubat’ta Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimleri Birliği’nin açtığı davayı sonuçlandıran Yüksek Mahkeme, kamuda görevli doktorların özelde de iş yapmalarını yasakladı. Karar 1 Ağustos’ta yürürlüğe girdi.



Girne’de Aralık 2015-Şubat 2016 arasında Tunçbilek Sağlık Hizmetleri Ltd-Ada Hospital’da meydana gelen, hamileliğin yasa dışı sonlandırılması konusunda 6 sanık aleyhine getirilen 20 dava ile ilgili karar 28 Mart’ta açıklandı. Davada, sanıklardan 3’ü beraat ederken, 3’ü mahkum oldu.



Nisan 2016’da bağımsızların desteğiyle kurulan UBP-DP hükümeti 20 aylık icraat dönemlerinde birçok işe imza atarken kamuoyunda en fazla tartışılan konular Bakanlar Kurulu kararıyla 10 bin civarında vatandaşlık verilmesi ve özellikle seçim yasakları yürürlüğe girmeden önce kırsal kesim arsaları dağıtılması oldu. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, UBP-DP hükümeti 20 aylık dönemde 1259 kırsal kesim arazisi dağıttı.



Bakanlar Kurulu kararıyla verilen vatandaşlıklar muhalefet tarafından Meclis’e taşınırken, sivil toplum örgütlerince de eleştirildi, bazı partiler ise yargıya başvurdu.



Yıl boyunca Meclis gündemine gelen bazı yasalarda sıkıntı yaşandı. Polislerin emeklilik haklarıyla ilgili düzenleme içeren yasada olduğu gibi bazı yasalar komiteye geri gönderilirken bazıları Meclis’ten geçirildiği halde Cumhurbaşkanı’nca imzalanmayarak iade edildi veya Anayasa Mahkemesi kararıyla geri döndü.



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 3 Ekim 2016’da başlayan ancak büyük bölümü 2017 yılında geçen 8. Dönem 5. Yasama Yılı’nda 96 olağan, 3 olağanüstü olmak üzere toplam 99 kez toplandı ve 76 yasa yaptı. Uzun yıllardır kullanılan Meclis binasında Meclis Engel Değildir projesi çerçevesinde Genel Kurul salonu da bu yıl yenilendi.



Demokratik haklar arasına yer alan eylem hakkının rahatça kullanıldığı KKTC’de her yıl olduğu gibi 2017 yılı boyunca da birçok hak arama odaklı eylem yapıldı. Cumhuriyet Meclisi ile Başbakanlık önü en yaygın eylem mekanı oldu.



Türkiye’ye paralel 2016 yılında uygulanmayan kış saati, toplumsal talep de dikkate alınarak yeniden başladı. Eylemlere ve eleştirilere yol açan kararından dönen hükümet, 29 Ekim’den itibaren kış saati uygulamasına geçilmesi kararını aldı ve KKTC ile Türkiye arasında 1 saat fark oluştu.



Afrika gazetesinde yayımlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı konu alan karikatüre Türkiye ve KKTC hükümet yetkililerinden tepki gelirken Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, yayını sert sözlerle eleştirirken, yargıyı göreve çağırdı. Başbakan Hüseyin Özgürgün de Afrika aleyhinde yasal yollara başvurduklarını açıkladı.



KKTC’de 2017 yazı da sıcak geçti ve birçok yangın çıktı, yine yangın söndürme çalışmalarındaki eksiklikler tartışıldı; havadan müdahale için helikopter olmaması eleştirildi.



Temmuz ayında İstanbul’u etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, Ercan seferi yapan iki uçağı da etkiledi. Ercan için havalanan iki uçaktan biri Çanakkale’ye biri İstanbul’a acil iniş yaptı. Yolcular korku dolu anlar yaşadı. Pilotların başarısı konuşuldu.



Temmuz ayında önemli bir açılım olarak nitelenen Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönmesi kararı alındı.



2017’de belirlenen son asgari ücret 2 bin 175 TL oldu.



Atatürk Öğretmen Akademisi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında imzalanan protokol, başta eğitimle ilgili sendikalardan olmak üzere tepkilere ve eylemlere neden oldu. Konu yargıya da taşındı.



Okulların tatile girdiği yaz döneminde gruplar halinde öğrencilerin katıldığı Çanakkale’deki kamplarda kız ve erkek öğrencilerin ayrı tutulması ve kamptaki bazı kurallar tartışmalara yol açtı.



Yıl boyunca zaman zaman Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında KKTC’de de bazı askerler gözaltına alındı. Bazı zanlıların evinde yapılan aramada FETÖ'ye ait kitap ve bazı materyaller ele geçirildiği açıklandı. Din İşleri Başkanı Talip Atalay da bu kapsamda Türkiye’de göz altına alındı ancak daha sonra hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek serbest bırakıldı.



Ağustos ayında hayatını kaybeden tanınmış diş hekimi Dr. Erdoğan Mirata’nın cenazesi, Girne Akçiçek Hastanesi morgunda yaşanan arıza nedeniyle bozuldu. Toplumda üzüntü yaratan olay için Sağlık Bakanlığı özür diledi.



Çevre sorunları yaratan etmenler arasında yer alan gaminilerin yıkımı kararı alan Bakanlar Kurulu, bu kararı hayata geçirdi.



Beklenen faydayı sağlamadığı gerekçesiyle kamuoyunda çok tartışılan Gönyeli Çemberi’ndeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yapılan ve “kaçış kolları” olarak da ifade edilen Gönyeli Çemberi 1’inci Etap Projesi de hükümetin bu yılki icraatları arasında yerini aldı.



Kent güvenliği amacıyla Türkiye’de uygulanan MOBESE kamera sisteminin KKTC’de de hayata geçmesi için protokol imzalandı ve 169 MOBESE sistemi kurulacağı açıklandı.



Hükümet, eylül ayında BM araçlarıyla KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitler’e ulaştırılan ihtiyaç maddelerinden gümrük vergisi alınması kararı aldı. BM’den de eleştiri alan kararla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı, “Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun tavırlarının tamiri zor yaralar açmaya devam ettiğini” söyledi. Akıncı bu kararı “kendi ayağına kurşun sıkmak” olarak niteledi.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, 2 Kasım’da bakanlık görevinden ve DP’den istifa ettiğini ve bundan sonraki siyasal yaşamına UBP’de devam edeceğini açıkladı. İstifayı alan DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bakanlığa kendinin vekalet edeceğini açıkladı. Denktaş, vekalet ettiği bu bakanlıkta ilk icraatını Girne’de okul eksikliği yüzünden okula gidemeyen 83 öğrencinin GAÜ Anaokulu’nda boş olan sınıflarda eğitime başlamasını sağlayarak yaptı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nı açıkladı ve şiddete uğrayan kadınların acil olarak cepten yakınlarına ve 183 Sosyal Hizmetler Dairesi’ne ulaşmada kullanabilecekleri “panik butonu” uygulamasını başlattı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından iç konulara daha çok zaman ayırmaya başladı ve anayasal kurumlara ve bazı birliklerle kişilere ziyaretler yaptı; ziyaretlerinde toplumsal konularda mesajlar verdi.



Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde emeği geçmiş ve Barış Harekatı’nda görev yapmış mukavemetçi, mücahit, gazi, malul gazi, hadise kurbanı ile şehitlere layık görülen Milli Mücadele Madalyaları’nın dağıtımına da kasım ayında başlandı.



TRAFİKTE 37 CAN KAYBI… 6 CİNAYET



2017’de 37 can kaybına yol açan trafik kazaları 2017 yılında da toplumsal sorunların ilk sıralarındaki yerini korudu.



Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 1 Ocak ile 10 Aralık arasında meydana gelen 3 bin 672 kazada 897 kişi de yaralandı.



5’İ KADIN 6 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ



Kadın cinayetlerinin çok tartışıldığı 2017’de 6 cinayet işlendi, 5’i kadın 6 kişi hayatını kaybetti. Polis kayıtlarına göre zanlıların tümü de erkek.



142 MÜLTECİ

Dünyanın kanayan yaralarından mülteci sorunu KKTC’yi 2017’de daha çok etkiledi ve KKTC’ye düzensiz yollardan girdiği tespit edilen göçmenlerin 2016’da 60 olan sayısı 2017’de 142’ye yükseldi. Polis verilerine göre bu kişilerden 105’i Türkiye’ye, 37’si de BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne iade edildi. Mülteci Hakları Derneği verilerine göre ise KKTC’ye yerleşen 80 civarında mülteci bulunuyor.



Kasım sonu itibarıyla uyuşturucu suçlarından 479 sanık kayıtlara geçerken polis narkotik ekipleri yıl boyunca 7 kilo aşkın hint keneviri, 2.5 kilo sentetik cannabinoid, 577 gram eroin, 328 gram kokain, 7 bin 618 adet Ecstasy hap, 732 kök hint keneviri ve daha birçok türde uyuşturucu ele madde geçirdi.



Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 2017’nin ilk yarısında öne çıkan gelişmeler şu şekilde:



OCAK



2017’nin ikinci gününde Gönyeli’de 2 kişi karbon monoksit gazından zehirlenerek öldü. Ölenlerin Pakistan ve Sri Lanka uyruklu oldukları belirlenirken evde sönmüş mangal bulundu.

BARBAROS ŞANSAL’A SINIR DIŞI

Modacı Barbaros Şansal’ KKTC’de bulunduğu sırada sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik hakaret içeren paylaşımları gerekçesiyle sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bakanlık ve hükümetin gereğini yaparak yasayı uygulandığını belirtirken, Ombudsman Emine Dizdarlı ise Bakanlar Kurulu kararı olmadan, sınır dışı edilmesinin yasal olmadığını bildirdi.

Dur De İnisiyatifi 2017 ajandasında Kıbrıs Türk tarihini tek yanlı çarpıtan ifadeler bulunduğu gerekçesiyle KTÖS’ü eylemle protesto etti.

Türkiye’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ercan-İstanbul, Ercan-Gaziantep ve Gaziantep-Ercan bağlantılı 10 sefer iptal edildi.



ÖZELLEŞTİRME YASASI ONAYLANDI



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle istişaresinin ardından Özelleştirme Değişiklik Yasası’nı 6 Ocak’ta onayladı. Yasa, kamuya aktarılan KTHY ve ETİ çalışanlarının haklarını düzenledi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda 160 öğrenci, kusma, bulantı, yüksek ateş gibi şikayetlerle hastanelere başvurdu. Öğrenciler ayakta tedavi edilerek taburcu oldular.

Tüp gaz, elektrik ve akaryakıta yapılan zamlar, siyasi parti ve sendikalar tarafından yoğun şekilde eleştirildi.

9 Ocak’ta CAS çalışanlarının Cumhuriyet Meclisi’ önündeki eylemi 21’inci gününe girdi.

Yüksek İdare Mahkemesi TKP’nin yürütmesini ara emriyle durdurdu.

Milliyetçi Demokrasi Partisi ( MDP) ismiyle yeni parti kuruldu. Partinin ilk genel Başkanı Mustafa Yeniada oldu.



KIBRISLI TÜRK BİLİM İNSANINDAN BÜYÜK BULUŞ



İngiltere’de eczacılık eğitimi alan 26 yaşındaki Mustafa Pehlivan kansere çare olacak bir buluş gerçekleştirdi. Kanser hastalığının insan vücuduna yayılmasını önleyecek buluş keşfeden Pehlivan, buluşunun patentini de aldı.

KKTC’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 3’ü albay 11 askeri personel gözaltına alınarak Türkiye’ye gönderildi.

Merkezi Cezaevi’nde harcamalarla ilgili kartlı sisteme geçildi.

3 bin 989 çocuğa çölyak taraması yapıldı. Hastalık oranının yüzde 1 olduğu açıklandı.

KKTC e-devlet programı dijital imza lansmanı yapıldı.

TKP isim değişikliğime giderek TKP Yeni Güçler adını aldı

Eylül ayında yapımına başlanan 5,5 kilometre uzunluğundaki Görneç-Alevkayası yolu hizmete açıldı. Bu yolla Mesarya ve Girne sahilleri birbirine bağlanmış oldu.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu Belediye Meclis üyeleri ile birlikte UBP’ye katıldı.

314 bin TL’lik piyango bileti postada kayboldu.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile 15 banka arasında KOBİGEM tarafından yürütülen TC kaynaklı KOBİ yapılandırma ve işletme faiz destek programı çerçevesinde protokol imzalandı.

27 Ocak’ta St. Hilarion Kalesi’ne giden yol kar yağışı nedeniyle kapandı. Selvilitepe’de kar kalınlığı 6 cm olarak ölçüldü.

Devletin ocak ayı itibarıyla Kıb-Tek’e borcunun 102 milyon TL olduğu açıklandı.



ŞUBAT



KAMU HEKİMLERİNİN İKİNCİ İŞ YAPMASI YASAKLANDI



1 Şubat’ta Yargıtay olarak oturum yapan Yüksek Mahkeme, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin Kamu Sağlık Çalışanları Yasası çerçevesinde kamuda görevli doktorların özelde de iş yapmalarına yönelik açtığı davayı sonuçlandırdı.



Yüksek Mahkeme, doktorların hem kamu hem özelde çalışmasının Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi ve bunun gereğini yerine getirmesi için ilgili bakanlığa 6 ay süre verdi.



YENİ ASGARİ ÜCRET 2 BİN 20 TL



Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2017 yılının ilk asgari ücretini 3. toplantısında brüt 2 bin 20 TL, net 1757 TL olarak oy birliğiyle belirledi. Asgari ücrete 162 TL artış getirildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nin, baca gazı emisyon değerlerinin yasal limitlerin üzerinde çıkması nedeniyle Teknecik Elektrik Santrali ve Kalecik’teki AKSA Elektrik Santrali’ne 6’şar asgari ücret tutarında para cezası verdi.

Veteriner Dairesi’nin, Avrupa Birliği’nin yaklaşık 5 milyon Euro desteğiyle yürüttüğü “Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Projesi”nde KKTC’deki küçük ve büyükbaş hayvanların yaklaşık yüzde 40’ına denk gelen 150 bin hayvan tarandı. Hastalık oranının beklenenin çok altında olduğu açıklandı.

Emek-İş’in, CAS,’ta yaşanan işten durdurulmalar nedeniyle, Cumhuriyet Meclisi önünde 56 gün süren oturma eylemini 13 Şubat’ta sonlandırdı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Anayasa Mahkemesi’nin 2011 yılında aldığı karar uyarınca, kamudan emeklilerin emekli maaşlarından yapılan vergi kesintilerinin geri ödenmesi gerektiğini açıkladı.



Başbakanlık himayelerinde, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Spor Dairesi, Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu, birçok kurum ve kuruluşun işbirliğinde “Yaşam Sürdükçe, Sürdükçe Keşfet”, “Dünya Bisikletçileri Kuzey Kıbrıs’ı Keşfediyor” sloganlarıyla “2. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu “ düzenledi. Bisiklet turu 16 ülkeden 18 takımla 4 etapta 4 gün sürdü.

Maliye Bakanlığı’ndaki toplantıda hükümet ve kamuda yetkili sendikalar mesai saatleri konusunda uzlaşıya vardı. Kamuda tek mesai değil, 4 ay boyunca yaz, 8 ay boyunca kış mesaisi uygulanması kararlaştırıldı.

Türkiye ile KKTC arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalandı. Anlaşmayla Türkiye’de okuyan öğrenciler ve Türkiye’ye yerleşen emeklilerin ikamet koşullarını sağlamaları halinde Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden faydalanmalarının önü açıldı

Kayıp Şahıslar Komitesi, DNA tespit aşamasında yapılan hatadan dolayı, 2007-2012 döneminde gerçekleştirilen kayıp şahıslarla ilgili kimliklendirme çalışmalarını yeniden değerlendirme kararı aldı.

Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin temeli 27 Şubat’ta atıldı.



MART



HÜKÜMETE GÜVENSİZLİK VE ERKEN SEÇİM ÖNERGESİ



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bir hafta içerisinde nisap sorunu nedeniyle üst üste 4 kez toplanamayınca hükümete yönelik güvensizlik önergesi ve erken seçim gündeme geldi.

2 Mart’ta Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) hükümete Güvensizlik Önergesi, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) de Erken Seçim Önergesi verdi. Güvensizlik Önergesi’ne CTP’nin yanı sıra TDP ve Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı da imza koydu.

6 Mart’ta Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda TDP’nin Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi'nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, UBP-DP Hükümeti’ne yönelik güvensizlik önergesinin görüşülmesini reddetti. Önergenin 27 ret oyuyla görüşülmemesi kararlaştırıldı.

Bu arada erken seçim ve güvensizlik önergeleri konuşulurken muhalefetin hükümet için “azınlık hükümeti” ifadesi kullanması tartışmaya neden oldu.



SAYIŞTAY ÜYELİĞİ TARTIŞMASI



Sayıştay üyeliği seçimi konusunda tartışmalar yaşandı… Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Sayıştay üyeliği ile ilgili gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapıldığını, hem Meclis’in itibarına, hem Sayıştay organına, hem de adaylara zarar verdiğini açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile “Yükseköğretim (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla kabul etti.

YDÜ Kadın Basketbol Takımı Türkiye Kupası Şampiyonu oldu.



KAMRAN AZİZ YAŞAMINI YİTİRDİ



Kıbrıs’ın yetiştirdiği tanınmış müzisyenlerden ve eczacılardan Kamran Aziz, hayatını kaybetti. Al Yemeni Mor Yemeni”, “Kıbrıs’ım”, “Kıbrıs Zeybeği” gibi besteleriyle tanınan Kamran Aziz, 95 yaşındaydı.

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği referandumu öncesinde başlatılan “evet” kampanyası çerçevesinde Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıya katıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından hazırlanan Kuzey Kıbrıs Ekonomisi Rekabet Edebilirlik Raporu 2016-2017'nin sonuçlarına göre Kuzey Kıbrıs ekonomisinin rekabet edebilirlik puanı 7 üzerinden 3,70 olarak çıktı.

Rapora göre, Kuzey Kıbrıs ile benzer 11 küçük ada karşılaştırıldığında ise rekabet edebilirlikte Kuzey Kıbrıs ancak sondan 3’üncü sırada yer alabildi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Sosyalist Enternasyonal’e tam üye olduğunu bildirdi.

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar uyarınca, 95 ve 97 oktan benzinde 7; Euro dizelde 3, gazyağında 5 kuruş indirim yapıldı



TKP- YENİ GÜÇLER İLE SDP BİRLEŞTİ



13 Mart’ta Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler ile Sosyal Demokrat Parti (SDP), birlikte hareket etme kararı aldı.



SAYIŞTAY ÜYELİĞİ SEÇİMİ



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sayıştay üyeliği için seçim yapıldı. Seçimde, Sayıştay üyeliğine 26 oy alan Gülgün Sahir seçildi. İkinci aday Mehmet Ali Rıfkı 22 oy aldı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, kamu mesai saatlerinin değiştirilmesine ilişkin Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle kabul etti.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü personeli ve Finans Direktörü Husein Moussa, KKTC’de “istenmeyen kişi” ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nden oyçokluğuyla geçen “Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası”nı ve üçlü kararname kapsamını genişlettiği belirtilen “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası”nı Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.



Lefkoşa'da bir mağazada hırsızlık yapan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askeri ülkesine gönderilerek mahkemeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere gönderilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Değişiklik Yasası Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yeniden ele alınarak değiştirilmeden oy çokluğuyla onaylandı.



KÜRTAJ DAVASINDA KARAR… 6 SANIKTAN 3’Ü BERAAT ETTİ, 3’Ü MAHKUM OLDU



Girne’de Aralık 2015-Şubat 2016 arasında Tunçbilek Sağlık Hizmetleri Ltd-Ada Hospital’da meydana gelen, hamileliğin yasa dışı sonlandırılması konusunda 6 sanık aleyhine getirilen 20 dava ile ilgili karar 28 Mart’ta açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Mehmet Ali Tunçbilek, Verda Tunçbilek ve Taner Okburan’ı suçsuz bulup beraat kararı verirken, Dr. Fahri Karagözlü’ye 5, Dr. Rasıha Serdaroğlu’na 4 ve hemşire-ebe Ayşegül İşbilen’e 2 yıl hapis cezası verdi.

Dışişleri Bakanlığı diplomatlarından Uğur Umar vefat etti. Cenazesi Ankara’dan getirilen Umar için Dışişleri Bakanlığı’nda tören düzenlendi.



NİSAN



Turizm ve Çevre Bakanlığı, ülkeye gelen yabancı turistlere yönelik, ülkeyi daha yakından tanımaları ve tatillerinde farklı tecrübeler edinmeleri amacıyla bahçe turları düzenlemeye başladı.



16 NİSAN REFERANDUMU İÇİN KKTC’DE 43 BİN OY KULLANILDI



KKTC’de ikamet eden Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için oy kulandı. 20 Temmuz Fen Lisesi’ndeki sandıklarda KKTC’den 43 bin 480 seçmen oy kullandı.

KKTC’de elektrik tesisat uygulamalarını düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidildiği açıklandı. 14’üncü yönetmeliğin belirli koşullar dahilinde yürürlükten kaldırıldığı, bundan sonraki projelerde can ve mal güvenliğine yönelik tedbirlerin artırıldığı IEE 16. Tesisat Yönetmeliği’nin uygulanacağı bildirildi.



Kıbrıs’ta 1963-1964 ve 1974’te meydana gelen trajik olayların sonucunda kayıp olarak listelenen şahısların, gömü yerinden çıkarılması, kimlik tespiti ve kalıntılarının iadesi çalışmalarını yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi, Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ve Arjantin Adli Antropoloji Ekibi (EAAF) ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “Göç Yasası” diye nitelediği yasadan kaynaklanan anomalilerin giderilmesine yönelik Maliye Bakanlığı ile görüşme taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle “Bakanlığı terk etmeme” eylemi başlattı. Eylem, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın devreye girmesiyle sona erdirildi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarında, Rumların siyasi mesaj verme adına dini özgürlüğü istismar etmelerine izin vermeyeceklerini vurguladı. Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’taki camilerde toplu ibadetlerini kısıtladığını görmezden gelen Rum tarafının, gösterilen iyi niyeti istismar edip, ibadet izni verilemeyeceğini bildikleri yer ve tarihlerde ibadet izni istediğini açıkladı.

FIBA Kadınlar Eurocup’ta Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, final maçında Bellona AGÜ’yü 63-58 mağlup ederek, Avrupa Kupası’nın sahibi oldu. Böylece Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Kupası’nın ardından Avrupa tarihine adını yazdıran ilk Kıbrıs Türk takımı oldu.

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığında yeni fiyat düzenlemesinin uygulamaya konmadığı gerekçesiyle Lefkoşa'da araçlı eylem yaptı. 17 bin öğrencinin taşımacılığını yapan Kar-İş 4 gün süren grev ve eylemlerini 4 Mayıs’ta askıya aldı.

Özel güvenlik hizmetleri yasaya kavuştu.



Tarım Master Planı Taslağı, üreticilerin, örgütlerin siyasi partilerin görüşlerini alma hedefiyle açıklandı.



BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİNE İZİN



Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisine, 20 Nisan tarihi itibarıyla KKTC karasularında yeniden sismik veri toplama çalışmalarına başlama izni verildiğini açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun, 2011 yılında Sınırüstü bölgesinde açılan araştırma kuyusunun devamı olarak ikinci bir araştırma kuyusu açılmasına da izin verileceğini bildirdi.



MAYIS



Polis Genel Müdürlüğü, ülkede son dört ayda 143 yangın meydana geldiğini, yangınların temel nedenleri arasında dikkatsizlik ve ihmalin bulunduğunu belirterek, halka gerekli tedbirleri alma çağrısında bulundu.

4 Mayıs’ta Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu “Trafik Güvenliği” konusunda olağanüstü toplandı. Meclis Kıbrıs sorunu dışında ilk kez Trafik konusunda olağanüstü toplanırken, bazı sivil toplum örgütleri de eylem yaptı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 9. Özel Atletizm Oyunları’na ev sahipliği yaptı. 140 özel gereksinimli sporcu, 2 gün boyunca oyunlarda yarıştı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’ın, “kendisi ve oğlu Rauf Denktaş’ı hedef alan yayını” nedeniyle Yeni Bakış gazetesi aleyhine “zem ve kadih” davası açtı.



718 YAŞINDAKİ CÜMBEZ’E BAKIM



Gazimağusa Belediyesi, şehrin anıtsal özellikteki doğal mirası olan 718 yaşındaki Cümbez Ağacı’nın ömrünün uzatılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi uzmanlarının öncülüğünde bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

Ercan-Akıncılar arasındaki yol açıldı. Yeni yol sayesinde Ercan civarında askeri bölgeye girmeden, kimlik kontrolü yapılmadan Akıncılar Ercan arası yolculuk yapılabilmesi sağlandı.

Kamu hekimlerinin örgütlü olduğu Tıp-İş, ülke genelindeki hastane ve sağlık merkezlerinde eylem başlattı. Eylem ve grev 4 gün sürdü.

Kıbrıslı Türk bilim insanı Dr. Fikri Birey’in de aralarında bulunduğu ABD’li ekibin kök hücre araştırması bilim dünyasında yankı uyandırdı. Kap içinde kök hücrelerinden üretilen beyinsel yapılar arasında ilk kez nöronların geçişleri izlendi.

BES, 15 Mayıs’ta Yenierenköy Belediyesi’ndeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla belediyenin kapısına kilit vurarak eylem başlattı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), engelli vatandaşların askerlik görevini temsili olarak yerine getirmelerini sağlamak üzere temsili askerlik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, 75 engelli askerlik kıyafetleri içerisinde ant içerek terhislik belgesi aldı.



2 KİLO ZİYNET EŞYASI ÇALINDI



Gönyeli’de Belediye Bulvarı’nda faaliyet gösteren Fellahoğlu Kuyumculuk’tan 2 kilo ziynet eşyası ve 50-60 kol saati çalındı.

YDÜ Türkiye Basketbol Ligi’nde de şampiyon olarak sezonu 3 kupa ile tamamladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nin ve yeni eğitim bloğunun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı, ülkenin tarihi eserleri korunarak, turizme kazandırılması ve turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi çalışmaları çerçevesinde restore ettiği Derviş Paşa Konağı'nı hizmete açtı.



HAZİRAN



2017 esnaf ve hizmet sektörüne yönelik faiz destekli kredi programı açıklandı.

KKTC Merkez Bankası 2017 Birinci Çeyrek Bülteni yayımlandı. 22 bankanın 232 şube ile hizmet verdiği sektörde çeyrek itibarıyla bilanço büyüklüğü bir yıllık dönemde yüzde 26,3 büyüyerek 22 milyar 105 milyon TL oldu.



TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU’NA BAŞVURULAR



Taşınmaz Mal Komisyonu, 11 yılda 6 binden fazla başvuru yapıldığını, yaklaşık bininin karara bağlandığını, karara bağlananlardan çoğunun tazminat, çok azının iade veya takas olduğunu açıkladı. Komisyon, 16 bin dönüm arazinin 235 milyon sterlin karşılığında Türk malı olduğunu da açıkladı.

FIFA'ya üye olmayan futbol takımlarının bir araya gelerek oluşturduğu Conifa 2. Avrupa Şampiyonası 8 takımın mücadelesiyle yapıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 6 Haziran’dan itibaren “Randevu Birimi Odası” uygulaması başlatıldı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ve Kültürel Varlıkları Koruma Komitesi’nin, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri, Milli Eğitim ve Kültür ile Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği “Müze, Arşiv ve Kütüphanelerde Yeni Açılımlar- MAKYA 2017” çalıştayı Girne’de yapıldı.

Levent Şirketler Grubu kurucusu tanınmış iş insanlarından Özer Boyacı, yaşamını yitirdi. Boyacı 12 Haziran’da toprağa verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nin kamuda çalışan doktorların maaş düzenlemesi ve özlük haklarıyla ilgili onayına gönderdiği Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasası ve Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasası’nı Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere imzaladı.



Çevre Koruma Dairesi, AKSA Kalecik Elektrik Santrali'nde 2013 yılında yakıt aktarımı sırasında yaşanan kaza neticesinde ortaya çıkan tehlikeli atıkların bertaraf edilmesine yönelik teknik çalışma başlattı.



Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) ile Orta Doğu Ralli Şampiyonası’nın (MERC) bir ayağı olan Kıbrıs Rallisi, Güney Kıbrıs’tan 37, KKTC’den 12, üçüncü dünya ülkelerinden 20 ve Türkiye’den 6 olmak üzere 75 rallicinin katılımıyla gerçekleştirildi.

KKTC’ye yeni cezaevi inşa edilmesiyle ilgili KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri arasında imzalanan protokol Bakanlar Kurulu’nda onaylandı.



Bakanlar Kurulu, emeklilerin maaşlarından yapılan kesintilerin geri ödenmesi kararı aldı.

Program yapımcısı ve yazar Hakan Çakmak, evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.



TURİZM



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, turizm istatistiklerine bakıldığında 42 yılın en iyi sonuçlarının alındığının görüldüğünü; Ocak- Mayıs periyodunun verimli geçirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nde oyçokluğuyla kabul edilen Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası’nı, hukuki ve toplumsal beklentileri daha iyi karşılayabilmesine fırsat sağlamak amacıyla, yeniden çalışılmak üzere Cumhuriyet Meclisi’ne iade etti.