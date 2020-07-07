Trafik kavgası poliste bitti

Girne’de önceki gün meydana gelen ‘ciddi darp’, ‘kasti hasar’ ve ‘sarhoşluk’ suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı V.E., mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Soruşturma memuru, zanlının 4 Temmuz tarihinde saat 02.30 raddelerinde Girne'de Ecevit Caddesi üzerinde alkollü içki tesiri altındaki V.E.’nin trafikte sorun yaşadığı Adem Burak Bay'a itale-i lisanda bulunduktan sonra adı edilenin yüzüne yumruk atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, müştekinin burnunun ve sağ üst dişinin kırıldığını belirterek, meselenin polisin bilgisine aynı gün saat 03.00 raddelerinde gelmiş olduğunu ve tahkikat başlatıldığını ve müştekinin Girne Akçiçek Hastanesi Acil servisinde doktor tarafından muayene yapılmasının sağlandığını yapılan muayene neticesinde adi edilenin burnunda ve sağ üst ön dişinde kırık olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 7 Temmuz 2020 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını ve ifade vererek "alkollüydüm, yaptım bir hata" beyanında bulunduğunu belirtti. Polis aynı gün meselede müşteki olan Adem Burak BAY'ın zanlının kendisinden özür dileyip aralarında anlaştıklarını beyan edip mesele ile ilgili şikayetini geri çektiğini beyan etmiştir. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.