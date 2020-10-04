Trafik ışıkları devre dışı, sağa sola dönüş yolları trafiğe kapalı

Lefkoşa Dr Fazıl Küçük Bulvarı'nda trafik akışı, Alpet (Altınbaş) trafik ışıkları kavşağındaki kanalizasyon çalışması nedeniyle değişti.

Polisin açıklamasına göre, trafik ışıkları devre dışı kalırken, anayol üzerinde sağa ve sola dönüş yolları (sanayi ve metropol yönü) trafige kapatıldı. Trafik, anayol üzerinden sadece gidiş ve geliş olarak veriliyor.

Polis, bu güzergahı kullanacak sürücüleri, yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.