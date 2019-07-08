Trafik için acil toplantı
Başbakan Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu acil toplantıya çağırdı.
A+A-
Başbakan Ersin Tatar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu acil toplantıya çağırdı.
Bugün saat 15.00’te yapılacak toplantıda, trafik kazalarına karşı acil durum değerlendirmesi yapılarak, gereken tedbirler, atılması gereken adımlar saptanarak, bu hususta izlenecek yol haritası belirlenecek.
Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakanlık’ta yer alacak toplantı sonunda konu ile ilgili bir basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.
Bu haber toplam 273 defa okunmuştur
Etiketler : trafik, yol, ersin tatar, tolga atakan, süleyman mannavoğlu
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
'Sokakta değil, pistte yarışın'Hem trafik uzmanları, hem de uzun yıllardır bu alanda yarış düzenleyen isimler, tek noktada birleşti, gençlere “Sokakta değil, pistte yarışmaları” çağrısı yaptı.