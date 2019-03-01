Trafik güvenliği eğitimleri tamamlandı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumundaki tüm ortaokul 6’ncı sınıf öğrencilerine yönelik bir dizi trafik güvenliği eğitimine destek verdi.

Komisyondan yapılan açıklamada, 2018 yılı Şubat ayında başlayıp Aralık ayında sonlanan ve TRAKAYAD ortaklığı ile düzenlenen eğitimlere 14 ortaokuldan toplam bin 915 öğrencinin katıldığı, eğitimlerin amacının; trafik güvenliğinin önemi ve trafik kullanıcılarının davranışlarının trafikte meydana gelen çarpışmalar üzerindeki etkileri ile ilgili farkındalık yaratmak olduğu belirtildi.

Avrupa’daki trafik kazalarını azaltmak için AB tarafından atılan adımlar hakkında da bilgi verilen eğitimlerin sonunda öğrencilere, verilen bilgileri gözden geçirip hatırlamalarına yardımcı olacak kısa bir sınav yapıldığı kaydedilen açıklamada, soruların tümüne doğru yanıt veren öğrenciler arasında yapılan çekiliş sonucunda, kazanan öğrencilere güvenli bisiklet sürme kiti hediye edildiği ifade edildi. Açıklamaya göre kazanan öğrencilerin isimleri şöyle:

1. Arda İnci, Çanakkale Ortaokulu

2. Osman Oran, Esentepe Ortaokulu

3. Damla Güngör, Dipkarpaz RTE Ortaokulu

4. Cemal Coşkun, Mehmetçik Ortaokulu

5. Fatoş Irmak Çakır, Şht. Turgut Ortaokulu

6. Aleyna Çelik, Atleks Sanverler Ortaokulu

AB tarafından 2009 ve 2013 yılları arasında trafik altyapısının ve trafik güvenliğinin geliştirilmesi için Kıbrıs Türk toplumuna toplam 3 milyon Euro tutarında fon ve teknik yardım sağlandığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Bu yardım; araç muayene, çarpışma durumlarında veri toplama ve işleme, trafik işletme yönetimi standartlarının geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca, bugün ve gelecekteki hareketlilik ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve trafikte kazaların meydana geldiği “kör noktaların” bazılarını ortadan kaldırabilecek bir karayolu planının hazırlanmasını da sağlamıştır. AB, Kıbrıs Türk toplumunda araç kayıt, sürüş ehliyetlerinin verilmesi ve araç muayenesi alanlarındaki kural ve uygulamaların uluslararası ve AB standartlarına uygun hale getirilmesi maksadıyla yapılacak olan çalışmalara destek sağlamaya devam etmeyi planlamaktadır.”