Trafik cezalarına indirim iddiası

Yeşilırmak geçiş noktasını kullanarak Kıbrıs’ın kuzeyine araçlarıyla geçiş yapan ve süratten trafik radarlarına yakalanan Dillirga bölgesi Kıbrıslı Rumlarının cezalarında indirime gidildiği iddia edildi.

Fileleftheros “Sahte Devletten İndirimli Ceza… Dillirga: İşgal Rejimi Tarafından Kesilen 40 Cezanın 30’u Bedava” başlıklı haberinde “ne kadar çok ceza biriktirirseniz indiriminiz o kadar çok oluyor!” ifadesine yer verdi.

Gazete Yeşilırmak geçiş noktasını kullanarak Kıbrıs’ın kuzeyine araçlarıyla geçen Dillirga’da sakin Kıbrıslı Rumların, KKTC makamlarının “aniden birikmiş trafik kamerası cezaları gönderdiği ve Kıbrıs’ın kuzeyine geçiş yapmaya devam edebilmeleri için bu cezaları ödemelerini istemesi üzerine 4 yıl önce ortaya çıkan meselenin, bir anlaşma ile çözüldüğünü” yazdı.

Yapılan anlaşma ile Kıbrıs’ın kuzeyinde cezalarda indirim yaptığına işaret eden gazete “kişi başına 10’a kadar olan cezaların ödenmesi isteniyor, 10’un üzerindeki cezalar ise siliniyor” ifadesini kullandı ve durumu, bölge sakini Kıbrıslı Rumların da doğruladığını belirtti.

Habere göre bölgede sakin Kıbrıslı Rumlar, çoğu bölge sakininin, Lefkoşa’nın güneyine ürün götürdüğü için, bu yolu kullanmamazlık edemeyeceğini ve sözü edilen anlaşmaya kadar çoğu Kıbrıslı Rum’un 40’ın üzerinde cezası biriktiğini, cezaların büyük bölümünün affedilmesiyle de sorunlarının çözüldüğünü söyledi.

Gazete “bölge sakini meslek sahipleri, sahte devlet makamlarının bu taleplerini ödemeye itiraz bulunmadığını, çünkü cezası bulunan çoğu bölge sakininin Limnidi (Yeşilırmak) üzerinden her gün Lefkoşa’ya gitmek ve sahte devletin ‘kurallarına’ uymak zorunda olduğunu söylediler” ifadesine de yer verdi.