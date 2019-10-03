Trafik, birinci sorunumuz oldu

Ülkenin sorunları çeşitli ama trafikte yaşananlar tüm o sorunların önüne geçiyor.

Geçmek de zorunda zaten.

Genç insanlar yollarımızda can veriyor.

Bu hafta da genç bir kadın ‘sürat yaptığı’ gerekçesiyle yoldan çıktı ve ne yazık ki canını yitirdi.

Ardında üç gözü yaşlı çocuk bıraktı.

Annesinin iddiaları var;

“Canı sıkkındı, boşanma aşamasındaydı, şiddet görüyordu” gibi…

Tabii ki incelenmesi gereken iddialar bunlar…

Böyle sıkıntılı bir durumda araba kullanan, o kazaya yakın başka sıkıntılar da yaşamışsa eğer, kaza büyük ihtimalle olacaktır zaten…

Ve öyle oldu.

Genç kadın giderken çocuklar bu gidişe anlam vermeye çalışıyorlar…

* * *

Başka genç bir kadın yanlışlıkla 2 yaşındaki çocuğunu basıyor…

Arabayla geri geri gelen kadın, çocuğunu fark edemiyor…

Çocuk yoğun bakımda.

Kadının karnında başka bir bebek varken hem de…

“Bu nasıl bir dünya” gibi arabesk bir soru sorduruyor insana…

O kadının durumunda olmak nasıl bir şey!

Anlamak mümkün değil.

* * *

Trafik kazalarında ölümler neredeyse savaşta yaşanan ölümlerin sayısını geçiyor.

Evet, sıkıntılar, günlük dertler, sorunlar kazaların nedeni olabilirken, yolların bozukluğu, trafik kurallarına uygun olmamaları, arabaların ve sürücülerin neredeyse ip üzerinde cambazlık yapmak durumunda olmaları kazaların yaşanmasına neden oluyor…

Tabii ki aşırı sürat, alkol da kazaların sebeplerinden…

Bir de trafikte voyvodalık var tabii…

Kırmızı ışıkta hız kesmeden hatta hızını daha da artırarak geçmeler, akan trafikte sağa sola geçmeler, dönme işareti vermeden aniden önünüzdeki aracın dönmesi gibi kuralsızlıklar da trafik kazalarını artırıyor.

Özellikle ağır araç sürücülerinin hiçbir şeyi umursamaz tavırları da var.

Onların da işaret kullanmamaları, tali yoldan ani çıkarak önünüzü kesmeleri gibi sanki de normalmiş gibi uygulamaları var.

Ağır aracın sürücüsü hafif aracın vurması durumunda can ve mala gelecek zararın kendisine olmayacağını bildiği için iriliğinden dolayı güvendiği aracını oldukça keyfivari kullanıyor.

* * *

Peki trafikte giderek artan kameralar…

Onlar ne işe yarıyor?

Kavşaklara, hız yapanı, yanlış geçeni, yol işgali yapanı tespit edecek kameralar kondu ama bunların bir işe yaradığını henüz göremedik.

Şimdiye kadar hiçbir kuralsızlık tespit etmediler mi?

Birileri ceza aldı mı?

Bu kameraların verimlilik durumu nedir, bir açıklama yapılacak mı?

* * *

Sonuçta trafikte sorun çok, kazalar gittikçe artıyor.

Trafikteki kazaları azaltmak da suçun tespit edilmesi için kameraları çoğaltmakla olmuyor demek ki!

Önemli olan sorunu çözmek, sorunlu yollarda yapılan suçtan dolayı para toplamak değil.

