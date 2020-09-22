Trafik akışı tek şeritten sağlanacak
Karayolları Dairesi, Lefkoşa- Girne anayolunda yarın köprü yapımı çalışmaları yapılacağı için, çalışma yapılacak bölümde trafiğin tek şeritten sağlanacağını duyurdu.
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Karayolları Dairesi, Lefkoşa- Girne anayolunda yarın köprü yapımı çalışmaları yapılacağı için, çalışma yapılacak bölümde trafiğin tek şeritten sağlanacağını duyurdu.
Karayolları Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışmalar yarın saat 10:00’da başlayacak.
Yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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