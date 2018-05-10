Trafiğe kapalı yolda 15 metre uçtu!

Lefkoşa Çevre Yolu'nda şantiye mevkiinde bu sabah trafiğe kapalı alanda meydana trafik kazasında 32 yaşındaki Suriye uyruklu Kamel Alsafadi yaralandı. Kaza, HG 091 plakalı araç sürücüsü Alfasadi'nin aşırı süratli ve dikkatsiz şekilde trafiğe kapalı yolda seyrettiği sırada şantiye mevkiindeki toprak sete çarpması sonucu yasandı. Toprak sete çarpan araç 15 metre havada uçarak bir takla attı, tavanı üzerinde durabildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Alfasadi’nin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.