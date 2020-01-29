Trafiğe bir can daha

Lefkoşa Mağusa anayolunda dün gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Günay Öztürkler yaşamını yitirdi. Kazada aynı araçta bulunan Mustafa Kurucu, Müslüm Taş ve Yusuf Taylan Özaydın yaralandı.

Kaza, Korkuteli yakınlarında Günay Öztürkler’in kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra, takla atarak dere yatağına düşmesiyle gerçekleşti.

Polis kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaştı: 28.01.2020 tarihinde, saat 23:55 raddelerinde Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Gazimağusa’da sakin Günay ÖZTÜRKLER(E-22) yönetimindeki RK 470 plakalı salon aracı ile Korkuteli radarı hemen geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak demir bariyerinin başlangıç kısmına aracın sağ ön köşesi ile çarpmasına müteakip toprak alan içine savrulup iki takla attıktan sonra dere yatağı içerisinde tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonrası araç sürücüsü Günay ÖZTÜRKLER kaza mahallinde yaşamını yitirmiştir. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa KURUCU(E-22), Müslüm TAŞ(E-25), Yusuf Taylan ÖZAYDIN(E-22) kaza sonrası yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.