Trafiğe 2 can

Ülke genelinde 5 - 18 Ağustos döneminde 142 trafik kazası meydana geldi, kazaların ikisi ölümle sonuçlandı.

Polisten verilen bilgiye göre, iki kazada iki kişi öldü, 26 kazada ise 36 kişi yaralandı.

Kazaların 48’i süratli araç kullanmak, 27’si yakın takip, 30’u kavşakta durmamak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmaktan, 20’si de diğer sebeplerden ötürü meydana geldi.

Kazaların 49’u Girne, 38’i Lefkoşa, 33’ü Mağusa, 12’si Güzelyurt ve 10’u İskele’de meydana geldi.

En çok ceza ruhatsız araç ve cep telefonuna

Trafikte aynı dönemde en çok ceza, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve seyir halinde cep telefonu ile görüşme suçundan kesildi.

Polisten verilen bilgiye göre, 05 - 18 Ağustos tarihleri arasında trafikte 8704 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetlenen sürücülerin 208’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 204’ü seyrüsefer ruhsatsız,186’sı süratli araç kullanmak, 91’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 57’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 65’i dikkatsiz sürüş yapmak, 55’i alkollü araç kullanmak, 43’ü muayenesiz araç kullanmak, 21’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 20’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 11’i tehlikeli sürüş yapmak, 5’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 4’ü koruyucu miğfersiz motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ve 306’sı diğer trafik suçlarından rapor edildi.