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Tozlu hava geliyor

Tozlu hava geliyor

Kuzey Afrika üzerinden gelen tozlu havanın yarın öğle saatlerinden itibaren 8 Ağustos Cumartesi gecesine kadar etkili olması bekleniyor.

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Kuzey Afrika üzerinden gelen tozlu havanın yarın öğle saatlerinden itibaren 8 Ağustos Cumartesi gecesine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, yarın 12:00 ile Cumartesi gece yarısına kadar tozlu havanın etkili olacağı, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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