Toza dikkat
Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu gece yarısından itibaren bölgede hava kirliliğine neden olacağını duyurdu.
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Meteoroloji Dairesi, Kuzey Afrika üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bu gece yarısından itibaren bölgede hava kirliliğine neden olacağını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamada, toza hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.
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