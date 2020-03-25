Toza dikkat
Meteoroloji Dairesi, Ortadoğu üzerinden ülkeye gelen tozlu havaya karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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Meteoroloji Dairesi, Ortadoğu üzerinden ülkeye gelen tozlu havaya karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, toz zerreciklerinin cuma günü saat 12'ye kadar etkili olacağı belirtilerek, , “Ortadoğu üzerinden taşınmış olan toz zerreciklerinin bölgemizde yarattığı olumsuzluklara (hava kirliliği, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi) karşı vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.
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