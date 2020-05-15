TOZ uyarısı

Meteoroloji Dairesi, orta doğu üzerinden taşınacak toz zerreciklerinin yarın gece yarısından 19 Mayıs Salı günü gece yarısına kadar bölgemizde etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması istendi.